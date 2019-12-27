Для людей, пострадавших от домашнего насилия, откроют "кризисную комнату" в Киеве

В Киеве весной 2020 года откроют специальную "кризисную комнату" для пострадавших от домашнего насилия. Там люди смогут получить психологическую помощь и пройти медицинский осмотр.

Жертвам можно будет находиться в "комнате" до 10 дней, сообщает заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

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"Это "комната" на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Если у человека есть родственники – с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда стоит собрать документы для поселения в приют до решения вопроса", – говорит Хонда.

Она отметила, что работники КГГА опросили более 3500 граждан и большинство из них четко понимает, что такое насилие в семье. "Есть четкое понимание классификации видов насилия. Но отсутствует понимание – куда обращаться, если ты стал жертвой домашнего насилия", – добавила Марина Хонда.

Так, по результатам опроса, более трех тысяч респондентов считают физическое наказание детей – домашним насилием, а сексуальный акт без согласия – домашним насилием считают почти 3,5 тысячи респондентов.