Доброе сердце: 7 жен миллиардеров, которые вкладывают семейные деньги в благотворительность

Многие жены миллиардеров, среди которых Мелинда Гейтс, Бетти Мур и Присцилла Чан, и управляют семейными фондами и сделали благотворительность своей основной работой. Эти женщины становятся директорами фондов, отбирают проекты для финансирования и определяют направления работы.

Список самых щедрых благотворителей США почти полностью состоит из супружеских пар и семейных организаций. Часто ведут дела фондов в этих парах именно жены миллиардеров. Издание Forbes назвало семь богатых и успешных женщин, которые сделали помощь другим своей работой.

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Мелинда Гейтс

Фонд супругов Гейтс Bill & Melinda Gates Foundation с активами более чем 50 миллиардов долларов является одним из крупнейших в мире частных благотворительных фондов. Он существует уже 20 лет. Недавно организация выделила 100 миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса.

Мелинда выбирает направления деятельности фонда и представляет организацию на больших гуманитарных форумах. У супругов есть две глобальные цели: "Для Билла – это решение проблемы изменения климата, для Мелинды – гендерное равенство". Для достижения последней, по словам Мелинды Гейтс, нужно увеличивать число женщин на руководящих должностях.



Мелинда и Билл Гейтс / Фото instapiks

Женщина даже написала книгу о борьбе с гендерным неравенством, а также организовала раздачу контрацептивов для 120 миллионов женщин в беднейших странах мира.

Мэрилин Саймонс

Фонд Мэрилин и ее мужа – бывшего преподавателя математики, миллиардера Джима Саймонса был основан в 1994 году. Занималась проектом сначала только жена. По словам Джима, его специализация и тяга жены к знаниям привели к тому, что семья стала помогать, в первую очередь, научно-техническим, инженерно-математическим исследованиям и образованию.



Мерилин и Джеймс Саймонс / Фото Seldom

Фонд также финансирует некоммерческую организацию Math for America, цель которой – создание профессиональной сети высококвалифицированных учителей математики и естествознания. Джим в интервью признается, что без жены ему было бы трудно справляться с деятельностью фондов.

Бетти Мур

Фонд Гордона и Бетти Мур существует уже почти 20 лет. За последние пять лет они пожертвовали около 1,4 миллиарда долларов на инициативы по сохранению окружающей среды и научные исследования, а также проспонсировали развитие высшего образования и производство телескопов.



Гордон и Бетти Мур / Фото stanfordchildrens

Кроме того, супруги вкладывают деньги в проекты по развитию окрестностей Сан-Франциско. Чаще всего проекты находит и изучает именно Бетти, а дальше они с мужем обсуждают и вместе решают, что стоит профинансировать.

Присцилла Чан

Именно Присцилла побудила своего мужа Марка Цукерберга создать благотворительную организацию Chan Zuckerberg Initiative в 2015 году. Тогда они решили отдать на благотворительность 99% своих акций социальной сети. По состоянию на 2017 год, общая сумма пожертвований превысила миллиард долларов.

Также организация выделяет деньги на сферу образования, медицинские проекты и помощь людям из уязвимых слоев населения – в первую очередь тем, у кого есть проблемы с законом. Фонд борется за повышение доступности жилья и поддерживает миграционную реформу.



Присцилла и Марк Цукерберг / Фото Spletnic

Присцилла Чан занимается организационной работой фонда на постоянной основе. Кроме этого, женщина руководит школой East Palo Alto, которая реализует программы индивидуального обучения.

Лора Арнольд

Лора Арнольд направляет в правильное русло деньги мужа – бывшего управляющего хедж-фонда Джона Арнольда. Фонд The ​​Laura and John Arnold Foundation изучает и пытается изменить к лучшему сферы судебной власти, здравоохранения и образования.

Лора ведет подкаст на сайте организации, в котором общается с людьми, которым помогла организация, и экспертами, а также рассказывает об успешных делах.



Лора и Джон Арнольд / Фото journal.open

В числе достижений фонда – метод оценки общественной безопасности, который позволяет должностным лицам судебного делопроизводства определять, целесообразно ли отпускать обвиняемого под залог. Этот инструмент уже повсеместно используется в штатах Аризона, Кентукки, Нью-Джерси и Юта.

Барбара Далио

Барбара вместе с мужем – финансистом и основателем инвестиционной компании Bridgewater Associates, Рейем Далио – организовали фонд Dalio Philanthropies. В рамках работы фонда супруги спонсируют исследование океана и помогают тем, кто нуждается в поддержке психического здоровья и благополучия.



Барбара и Рей Далио / Фото hdnux

Главное направление деятельности Dalio Philanthropies – развитие образования в государственных школах. За эти проекты отвечает Барбара: она работает над стратегией, посещает школы, беседует с учениками и проводит лекции.

Кари Туна

Бывшая журналистка издания The Wall Street Journal вышла замуж за соучредителя Facebook Дастина Московица, и вместе они основали два фонда: Good Ventures и Open Philanthropy.



Кари Туна и Дастин Московиц / Фото журнал "Золотой"

Эти организации выделяют деньги в основном на здравоохранение, науку и проекты, посвященные реформам в области уголовного судопроизводства. Так, с 2014 по 2018 год семья пожертвовала 125 миллионов долларов НКО, которые занимаются борьбой с малярией, 63 миллиона – фермам на улучшение животноводческого хозяйства, 55 миллионов – научным учреждениям, которые исследуют риски продвинутого искусственного интеллекта, и еще 50 миллионов – на продвижение реформы судебной системы.

В Open Philanthropy именно Туна отвечает за стратегию развития и выбор проектов, куда будут направлены средства. Также она участвует в выборе перспективных проектов и для Good Ventures.