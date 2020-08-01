В день 50-летия своего отца женщина Ричи Энн Катіильо решила поделиться с миром, за что она любит своего отца, почему на него в детстве часто злилась и извинилась за то, что она иногда была невнимательной дочерью.

Проходя сквозь различные испытания, родители и дети часто или же еще больше сближаются, или наоборот отдаляются друг от друга. Женщина Ричи решила доказать, что у нее – самый лучший отец в мире, и несмотря на генетическое заболевание, он смог поставить на ноги замечательную семью, которая до сих пор его обожает.

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Такое публичный письмо женщина решила обнародовать на своей странице в фейсбуке в честь 50-летия отца, сообщает Bored Panda. Пользователи сети не сдерживали эмоций от прочитанного и благодарили ее, что у такого отца есть замечательная дочка с любящим сердцем. "Семья 24" предлагает вам прочитать несколько отрывков из этого трогательного письма.

"Дорогой папа. Сегодняшний день знаменует собой особый и очень замечательный момент в вашей жизни. Вам сегодня исполняется 50 лет, и я так счастлива, что вы продолжаете жить такой длинной и красивой жизнью. Врачи все еще поражены этим! Я знаю, что вы не сможете прочитать это, потому что я не знаю, есть ли у вас Facebook, но я хочу, чтобы весь мир знал, как я горжусь тем, что вы мой отец. Я хочу, чтобы весь мир знал, какой вы прекрасный человек внутри и снаружи", – написала Ричи в своем посте.

Ричи Энн Катильо с отцом / Фото Bored Panda

"Здесь я составляю поздравления с днем рождения, потому что никогда такого не делала. Вы заслуживаете гораздо большего. Отец, мне понадобилось так много лет, прежде чем я набралась достаточно смелости, чтобы встретиться со всеми, потому что не все могут знать всю правду, потому что это довольно запутанно. Возвращаясь воспоминаниями в начальную школу, надо мной много издевались, потому что они говорили, что ты другой. Когда я была ребенком, я не видела тебя таким особенным, я видела тебя своим отцом. Я не понимаю, почему они смеялись надо мной и называли меня ненормальной. Я поняла это позже, и это сделало меня трусихой. Вы заслуживаете любли, понимания, терпения и признания, как и любой человек с синдромом Дауна".

Маленькая Ричи Энн Катильо с отцом / Фото Bored Panda

Вы храбрый, потому что так много пережили и никогда, ни разу не боялись. Отец, вы самый храбрый человек, которого я знаю. Почти всю свою жизнь вы позволяли врачам вводить иглы у вас, операции здесь и там, целая жизнь, которая привела к диализу и длинному списку ограничений. Но вы редко жалуетесь,

– продолжила женщина.

"Я видела вас в те мгновения, когда вы сломались и сказали, что устали. Услышав эти слова, они заставили меня плакать в течение нескольких дней, и я не могла больше возвращаться в больницу. Я видела, как вы плачете. Я не чувствую вашей боли, но как бы я хотела занять ваше место, чтобы вам больше не приходилось чувствовать боль. Никакие слова не могут подвести итог того, как мне жаль, что я отсутствовала. Прошу прощения за то, что не приводила вас на пляж чаще, или что я не принесла вам вашу любимую еду, или что не посещала вас чаще, чем следовало бы. Если есть одна вещь, о которой я жалею, то это сокрытие вас от моей жизни, потому что я все еще маленький ребенок, который боялся быть запуганным. Но я люблю вас больше, чем вы когда-либо могли знать".

Семья Ричи Энн Катильо / Фото Bored Panda

"Все обожают тебя, и ты это знаешь. Вы всегда можете улыбаться и вызывать улыбки на лицах каждого. Вы тоже сильно раздражаете людей, но мы все равно любим вас. Я понимаю, что у вас есть хорошие и плохие дни (ваши плохие дни – это наши плохие дни, ха-ха.) Иногда вы можете быть злым и отталкивать всех, включая меня. Но это только вы, и это нормально. Это нормально быть другим. Я могла бы продолжать говорить о вас, но это будет слишком долго. С 50-летием, папочка! Спасибо, что всегда называли меня своей единственной девочкой, потому что я всегда ею буду. Я сильная и смелая благодаря вам тебя, и я люблю вас так сильно, папа. Я думаю, что я достаточно взрослая, чтобы защитить себя от хулиганов. Много любви, ваша дочь, - закончила Ричи свой пост.