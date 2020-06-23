Девушка-подросток из Северной Каролины решила оригинально рассказать маме о том, что она лесбиянка. Так, дочь написала на капкейках, что ей нравятся девушки. Реакция ее мамы удивила.

Старшеклассница Екатерина-София Долс в эфире Тиктока показала, как она признавалась маме в своей гомосексуальной ориентации.

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Поскольку девушка очень близка со своей матерью, она решила выбрать деликатный и личный способ каминг-аут (признание в сексуальной ориентации). Екатерина-София обожает готовить сладости, поэтому решила благодаря приготовлению капкейков рассказать маме свою тайну.

На капкейках девушка написала "Мне нравятся девушки" (I like girls), и реакцию мамы она опубликовала в соцсети.

catherinesofia3945 she really said “sexually...???” anywho i came out to my mom today with cupcakes ##fyp original sound - catherinesofia3945

Однако, реакция мамы удивила всех – после прочтения такого послания женщина спокойно заявила, что "будто знала об этом" и обняла дочь. А потом спросила, привлекают ли ее девушки, на что Екатерина-София ответила утвердительно.

"Много людей говорили мне, что они хотели бы, чтобы их родители реагировали так же, как моя мама. И мне реально грустно знать, что есть подростки и взрослые люди, которые отдалились от своей семьи из-за этого", – написала Екатерина-София.

Ролик посмотрели более полутора миллиона человек, а реакция комментаторов оказалась по-настоящему бесценной: "Тебе очень повезло с матерью, которая поддерживает тебя. Очень рада за тебя". "Этот ролик сделал меня такой счастливой. Привет!", "Я действительно горжусь тобой" и тому подобное.