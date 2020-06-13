Дети умеют неосознанно подставлять взрослых. Ведь иногда они что-то неправильно услышат или увидят, а взрослые из-за этого получают неприятности. Так, 4-летняя девочка сказала маме, что видела в папиной машине бюстгальтер, а на самом деле это была маска.

Дочь как-то спросила у мамы, почему ее бюстгальтер лежит в папиной машине. Женщину это очень удивило, ведь она не ездила в машине мужа уже несколько недель из-за карантина, пишет издание Mirror.

Интересно! 25 фотографий детей на свадьбе, которым надоело это праздник: забавные и правдивые фотографии

Но это оказалось просто недоразумением. Девочка спутала нижнее белье с респиратором.

"Моя 4-летняя дочь пыталась меня сегодня подставить", – написал ее муж в соцсети.

Папа даже опубликовал диалог с дочерью:

Дочь: Мама, почему твой бюстгальтер лежит в папиной машине?

Папа: Что ?! (В этот момент жена удивленно и строго посмотрела на мужа, потому что несколько недель не была в машине).

Папа: В моей машине нет никаких бюстгальтеров!

Дочь. Ага, чашка с бретельками (после этого семья пошла в гараж и заглянула в машину).

Оказалось, что дочка просто приняла респиратор за лифчик, так как он полностью соответствует ее описанию.



Дочь спутала респиратор с бюстгальтером / Фото с твиттер-страницы AngryMan