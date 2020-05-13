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Дочери воссоздали фото из молодости своих мам: милые фотографии, которые поражают сходством

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Мама і дочь
Мама и дочка / Bored Panda

Когда рождаются дети, часто люди в один голос начинают утверждать, что новорожденные малыши "вылитые" мама (или папа). Конечно, много людей действительно похожи между собой, но абсолютно точную копию встретить сложно. Однако, несколько девушек поделились фотографиями, на которых они выглядят как клоны своих мам.

Большинство стран мира отметили День матери в это воскресенье, 10 мая, поэтому издание Bored Panda отыскали лучшие фото девушек, которые воспроизводили фото своих матерей к празднику.

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Только взгляните на эти фотографии, которые показывают по-настоящему сильную ДНК между мамой и ребенком. Сходство между ними просто поражает. К тому же, девушки даже подыскали похожие платья, которые были на фото у их родителей.

Смотрите фото, которые поражают сходством дочерей и их мам:

Автор: Мария Бондар
Теги: Дети и несовершеннолетние День матери Фото дня Семья Родители и дети
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