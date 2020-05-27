Дочка и ее 83-летняя мама воссоздали известные картины искусства дома: эффектные фото

Несмотря на то, что многие страны уже карантин ослабили, люди продолжают оставаться дома, защищая себя от угрозы коронавируса. Однако они в это время не забывают развлекаться. Так, одна семья приняла участие в популярном челлендже – воссоздала картины искусства дома.

Издание Bored Panda поделилось фото как одна дочь самоизолировалась со своей 83-летней матерью, и они вместе решили бороться с хандрой благодаря популярному челленджу.

Весело! 25 фотографий детей на свадьбе, которым надоел этот праздник: забавные и правдивые фотографии

Женщины воссоздали известные картины искусства разных веков, а также современные тренды поп-культуры. Получилось довольно необычно и интересно. Некоторые пользователи соцсетей заверили, что это одна из лучших рекреаций, которые они видели до сих пор во время карантина.

Дочка с мамой серьезно отнеслись к развлечению. Их цвета и узоры фактически соответствуют цветам оригиналов. Они использовали множество уникальных вещей в качестве реквизита для своих фотографий, в том числе и туалетную бумагу.

Эта семья действительно вдохновила и поразила многих. Ниже приведены несколько интересных и оригинальных фотографий от мамы и дочки, которые понравились миллионам людей.

Смотрите фото, как мама и дочь воссоздали дома картины искусства: