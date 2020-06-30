Харьковский бренд пазлов и игрушек для детей DoDo Toys основали супруги Дмитрий и Елена Терпай. Пара использует в производстве только европейские материалы, создавая авторские иллюстрации.

Бренд DoDo Toys – это первые украинские пазлы, которым удалось попасть на Amazon. Мы пересказали статью издания MC.Today.

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Как появилась идея создать DoDo Toys

Соучредители бренда Елена и Дмитрий увидели, что в Украине производство игрушек не очень развито, поэтому решили работать в этом направлении.

"Когда у нас родилась дочь, я заметила, что 90% ее игр – иностранные. 5 лет назад для детей было много игрушек, но одна часть из них – украинского производства и низкого качества, а другая – зарубежные и крутые, но не по карману всем. Так мы благодаря ребенку нашли свою нишу", – говорит Елена.



Елена Терпай с дочерью / Фото MC.Today

Фишка бренда

Елена и Дмитрий решили сделать фишкой бренда DoDo авторские иллюстрации украинских художников, которые визуально выделяют товары на полке, понятны детям и нравятся их родителям. Интересно, что на одну иллюстрацию уходит 1 – 3 недели.

"За 4 года мы с художниками настолько сработались, что я даю им общее техническое задание, без деталей и референсов. Просто указываю, кто должен быть изображен и в каких цветах – в 90% случаев мы обходимся без правок", – рассказывает Елена.

Основное правило – все персонажи должны быть добрыми и с ярким характером. Как понять, кого рисовать? Все зависит от возраста ребенка. Для маленьких подойдут зверьки, с которыми можно познакомиться в реальной жизни: котики, собачки или коровки. Старшим детям больше понравятся экзотические животные, динозавры и русалки.

Сколько вложили в бизнес и как создавался бренд игрушек

Дмитрий в 2015 году вернулся из Польши, где три года работал в дистрибуции детских игрушек. Он получил там практические знания иностранного рынка, а также накопил деньги, которые были полностью потрачены на запуск бизнеса.

Инвестиции на старте составили 40 – 50 тысяч долларов. Но в течение года они окупились. Хотя супруги постоянно вкладывают в свое дело, потому что они хотят достичь большего.

"Сложно подсчитать, сколько денег уже вложено в DoDo Toys. Берем короткие кредиты, инвесторов нет, поэтому это настоящий семейный бизнес: сколько вложили, столько и заработали – и так по кругу", – рассказывает Дмитрий.

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По словам пары, первое время в команде было только три человека: Елена занималась графическим дизайном, Дмитрий взял на себя продажу товаров, а иллюстратор на фрилансе создавал первые эскизы.

Начала пара предпринимателей с пазлов – карт мира и Украины для маленьких детей. Позже добавили примитивные игры: лото и домино, так как они не требуют дополнительной рекламы и понятны каждой маме.

Одним из первых важных шагов было найти типографию. В итоге остановились на Gurov and company, которую не меняют уже 4 года. За это время DoDo Toys удалось расшириться до значительных объемов: до карантина с печатного станка выходило свыше 20 тонн картона в месяц, в штуках это около 100 тысяч пазлов.

Сначала у DoDo было около 10 клиентов, сейчас их около 300, включая опт и розницу. Розничных покупателей находят в основном через рекламу в соцсетях, оптовых – на всеукраинских и международных тематических выставках производителей детских товаров.

Почему важно внимание к деталям? В работе с печатью самое страшное – это мелкие ошибки: где-то "поехал" текст, не напечатана буква, название бренда оказалось написано неправильно и тому подобное.

Была такая ситуация: мы успешно напечатали целую партию упаковок, а в следующей уже откуда-то появился лишний символ. Пришлось вручную заклеивать его на 5 000 листов картона,

– говорит Дмитрий.

Как бренд DoDo Toys работал во время карантина

Несмотря на то, что тысячи украинских родителей оказались заперты в домах вместе с детьми, продажи пазлов и игр упали на 50%.

Супругам понадобилось несколько дней, чтобы собраться, трезво проанализировать рынок и понять, что нужно переориентироваться в онлайн. До этого 80% продукции продавалось через офлайн-магазины игрушек.

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Но, несмотря на кризис, бренд растет. "Наши пазлы настолько доступны, что украинские родители могут покупать новые игры хоть каждую неделю. Мы надеемся и дальше покорять новые страны и доказывать миру, что украинские товары могут быть качественными", – говорит Елена.

Как маленькому бизнесу пробиться на Amazon

Основатели DoDo Toys в течение последних двух лет системно работают с европейскими странами: Польшей, Болгарией, странами Прибалтики, Румынией и немного с Чехией. Через дистрибьюторов и небольшие магазины туда экспортируется около 30% всей продукции.

Однако во время карантина пазлы DoDo появились на Amazon. Выход в США произошел спонтанно: к Дмитрию обратился украинский производитель деревянных игрушек, который уже несколько лет работает на американском рынке. Он хотел развиваться в направлении детских товаров и выбрал именно DoDo, поскольку они имели сертификат соответствия европейским стандартам CE.

Пара рассказывает, что регистрация на Amazon финансово ничего не стоит, только потраченных нервов. Но с момента одобрения заявки насчитывается абонплата – около 50 евро в месяц. Эта сумма кажется мелочью, если бренд представлен в одной стране. Если же планируются продажи в 10 государствах, придется потратить больше 500 евро.

Дмитрий рассказывает, что сейчас на Amazon поставляется около 5% процентов всей продукции DoDo. Это три вида пазлов для Европы и 7 видов – для Штатов, по 500 единиц на каждый тип пазлов в месяц. Существенного результата стоит ожидать через 2 – 3 года.

Что самое сложное в этом? Самое сложное – доставить товар на склады Amazon, дальше компания сама обеспечивает логистику. В Европу пазлы едут фурами, в США два месяца путешествуют по морю и еще месяц – по стране.