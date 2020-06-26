По словам психологов, почти 70% супружеских пар имеют постоянные конфликты в браке. Статистика показывает, что пары не могут найти решение своим проблемам, поскольку не согласны друг с другом. Так как научиться договариваться со второй половинкой?

Оба партнера должны быть готовы выслушать мнение своего партнера, пишет издание Family Today.

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Ведь у всех людей есть вредные привычки, поэтому парам главное помнить, что никто не идеален, и во всех отношениях возникают проблемы.

В каких распространенных сферах у пар возникают разногласия:

религиозные убеждения;

дети – зачатие, воспитание и даже решения о рождении и воспитании детей;

интимные вопросы;

финансовые цели и бюджетные планы;

домашние дела;

социальные медиа и использование смартфона;

противоречивые взгляды на различные ситуации.

В каждом браке супружеские разногласия неизбежны, однако, есть ключ к здоровой и счастливой семейной жизни.

Как договариваться со второй половинкой

Признайте проблему

Даже несмотря на то, что разбирать семейные проблемы – это не очень хорошая идея, это стоит сделать. Поэтому, определите проблему и принимайте эмоции и чувства любимого человека. Спокойно обсудите все вопросы и будьте открытыми.

Говорите, пока не договоритесь

При обсуждении необходимо, чтобы каждый из супругов поочередно озвучил свое мнение и беспокойство без перебиваний со стороны второй половинки. После этого можно не сразу договориться. Ведь здесь иногда может потребоваться несколько дней или недель.

Решайте все проблемы спокойно и мирно / Фото Healthline

То есть говорить надо столько, сколько нужно. Нет идеи о том, что проблему можно решить за 5 минут, 20 или час. Вы можете поговорить, ни к чему не прийти и отложить разговор на следующий день. Но говорить надо, пока не договоритесь о чем-то.

К тому же, иногда нужно предоставить партнеру достаточно времени, чтобы все проанализировать.

Найдите общие точки зрения

Во-первых, не забывайте, почему вы поженились и напомните себе о чувствах. А чтобы достичь общей точки зрения, определить свои общие цели и старайтесь решать проблемы в тот момент, как только они возникают.

Например, возможно, вы с супругами хотите приобрести жилье, но не сходитесь в финансовых вопросах. В этом случае, прежде всего, определите шаги, как дойти к своей цели. Это поможет пролить свет на проблему.

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Отпразднуйте это

Как только вы с вашей женой/мужем смогли о чем-то договориться – отпразднуйте это, например, проведите вместе время.

Эксперты говорят, что если вы не сможете определить положительные черты друг в друге, вам никогда не удастся избавиться от разногласий и недоразумений. Не пытайтесь изменить свою половинку, лучше развивайтесь вместе и воспитывайте лучшие качества друг в друге.