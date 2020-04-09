Должны ли дети носить маски во время пандемии COVID-19

По постановлению правительства, в Украине все люди должны носить маски в общественных места, чтобы уменьшить возможность передачи заболевания COVID-19. Даже здоровые люди, и дети, должны носить их, когда они находятся на улице. Однако, безопасно ли это для детей?

Ведь специалисты отмечают, что маски для малышей до двух лет могут принести больше вреда, чем пользы, пишет издание Motherly.

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Согласно данным Центра контроля за болезнями (CDC) дети до 2 лет не должны носить маски, поскольку они могут увеличить риск удушения.

"Тканевые покрытия для лица не следует носить детям младшего возраста, которые не достигли 2 лет, людям, которые имеют проблемы с дыханием и тем, кто не может снять маску без помощи другого", – говорится на веб-сайте CDC.



Маски должны носить дети старше двух лет / Фото Popsugar

К тому же, ребенку двух-трех лет трудно объяснить, что не стоит дергать маску и малыш будет пытаться ее сорвать и касаться лица грязными руками.

Нужно ли ребенку надевать маску, чтобы выйти на улицу?

Это зависит от того, ваш ребенок постарше или еще маленький. И если вы гуляете на заднем дворе своего дома, то маску можно не одевать. Но если вы ведете ребенка в общественное место или продуктовый магазин, то маску стоит одеть.

Правительство заявило, что люди должны носить маски, когда они находятся в общественном месте, и это не для того, чтобы избежать заражения COVID-19, а чтобы не заразить других людей. То есть тканевая маска не предназначена для защиты человека, но она может предотвратить распространение вируса другим людям.

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Отметим, что дети не так часто могут заразиться коронавирусом, но они бессознательно могут быть носителями вируса. Лучший способ защитить своих детей и наших граждан – это держать детей дома, а если вы должны взять ребенка на улицу, то одевайте ему маску.

Как уменьшить риск заболевания ребенка на улице

Ограничьте лишний контакт с общественностью.

Если вы носите ребенка на руках, то держите его лицом к себе.

Если ваш ребенок находится в коляске, накройте ее прозрачным покрытием от дождя или легким одеялом, под которым они смогут комфортно дышать.

Вернувшись домой, вымойте руки, прежде чем вынимать ребенка из коляски.

Мойте пустышки ребенка, дезинфицируйте ручки коляски и стирайте вещи как можно чаще.



Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала