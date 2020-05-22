Два мальчика во время игры нашли золотые слитки

Когда во Франции объявили карантин, одна семья решила уехать из Парижа в свой загородный дом в небольшом городке Вандом, чтобы провести изоляцию там. И впоследствии оказалось, что это была хорошая идея, ведь дети четы нашли в доме два слитка золота стоимостью в 100 тысяч евро.

60-летний бизнесмен и его жена захотели провести карантин с детьми в городке посреди природы, пишет издание ВВС.Украина.

Интересно! Супруги из США нашли миллион долларов на дороге: что с ним сделали

И конечно же, дети захотели поиграть. Два брата, которым еще нет и 10 лет, решили построить в саду домик из веток и простыней. Они попросили на это разрешения у родителей, и папа посоветовал им поискать простыни в комнате, в которой когда-то жила их бабушка.

И когда мальчики доставали необходимые вещи из бабушкиного шкафа, то оттуда выпали два тяжелых предмета. Но они не обратили на них особого внимания и положили на место. Позже дети все же рассказали папе об этой находке.



Свидетельство о покупке золотых слитков / Фото Rouillac Auctioneers

Как рассказал мужчина, он попросил их принести эти предметы. Хотя сначала отец подумал, что речь идет о подставках для ножей, которые принадлежали их бабушке. Однако он увидел перед собой два золотые слитки весом по 1 кг каждый.

Золото уже выставлено на продажу в местном аукционном доме. Оценочная стоимость – 40 тысяч евро за штуку. Но поскольку золото постоянно дорожает из-за пандемии, общая цена может составить 100 тысяч евро. Известно, что бабушка мальчиков приобрела эти слитки в 1967 году – даже есть свидетельство, подтверждающее законность покупки.

Добавим, что мальчики взяли с отца слово, что он им тоже выделит часть денег за находку, потому что дети хотят бассейн.