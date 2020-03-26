Два вопроса помогут определить, как долго продлится ваш брак: исследование

Если вы уже женаты, то надеетесь, что ваш брак будет длиться вечно, но часто супружеские пары проживают вместе всего несколько лет. Ученые заявили, что два вопроса помогут вам определить, как долго продлится ваш брак.

В новом исследовании университета Вирджинии ученые поставили эти два вопроса более четырем тысячам пар и впоследствии проверили эту информацию через шесть лет.

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Вот эти вопросы:

Насколько вы счастливы в своем браке по отношению к тому, насколько вы были бы счастливы, если бы не были женаты?

Как вы думаете, что ваш муж/жена ответил/а на этот вопрос?

Те, кто сказал, что они без брака будут не менее счастливы, разошлись в течение этих шести лет. Почему? Так что один из влюбленных понимал, что его/ее партнер не очень счастлив в браке, или же если супруги завышали счастье своих партнеров.

Лишь около 40% точно знали, как ответили их любимые на вопросы.

"Идея любви здесь заключается в том, что ты получаешь определенное счастье от своего мужа/жены, просто будучи женатым. Например, я могу согласиться делать больше домашних дел, несколько уменьшает мое личное счастье, но я получаю какое-то компенсационное счастье, просто зная, что это радует моего партнера", – сказал исследователь.