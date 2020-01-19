Двухлетняя девочка подружилась с маленьким поросенком: волшебные фото

Двухлетняя девочка Либби подружилась с очень милым 3-месячным поросенком по имени Перл. Приемная мама ребенка Линдси, которая работает фотографом, сделала невероятные фото их дружбы.

Фотографии женщина опубликовала в своем инстаграме.

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Линдси рассказала, почему ее дочь начала дружить с животным. "В детстве я сама выращивала кроликов, овец и коз, а также собак и кошек. Я люблю ухаживать за животными и их детьми", – сказала она.

После того, как моя дочь подружилась со свинкой, мы стали все больше их исследовать и решили, что эти животные нам прекрасно подходят. Мы знали, что это немного рискованно, но нас это так захватило, что Перл стала частью нашей жизни,

– ответила Линдси.

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Эта фотосессия была сделана несколько лет назад и сейчас Либби продолжает увлекаться различными животными. Она подружилась также с собачками, кошечками, кроликами и другими.