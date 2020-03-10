Ефросинина объяснила, как определить эмоциональное насилие и что делать, если вас бьет муж

Телеведущая Мария Ефросинина уже два года занимает должность посла Фонда ООН по народонаселению. Ее миссия – бороться за гендерное равенство в Украине. Поэтому Маша рассказала, как определить, что в семье существует эмоциональное или экономическое насилие, и что делать, если вас бьет муж.

Телеведущая признается: "К сожалению, и жизни не хватит, чтобы исправить печальную статистику домашнего насилия" (по данным Фонда ООН, каждая третья женщина в мире – жертва насилия, в Украине же от физической и сексуальной агрессии страдает 1,8 миллиона женщин).

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Почему Ефросинина начала этим заниматься

Телеведущая рассказала, что она не ставила цели стать послом ООН, но началу работы предшествовали некоторые события. В 2014 году они создали благотворительный проект Charity Weekend. Прежде чем собрать женщин на первое мероприятие, Ефросинина начала размышлять, как привлечь женскую аудиторию. Поэтому она решила написать большой доклад о тайной, непубличной истории ее борьбы с лишним весом.

"Пятнадцатилетний период жизни, который не был отражен ни на страницах глянца, ни в соцсетях. Я очень переживала, мне было трудно признаваться в том, как я 15 лет боролась и мучилась, но я понимала, что люди придут и поверят, если я расскажу честную историю о себе", – сказала Мария.



Мария Ефросинина / Фото Vogue

Ефросинина об эмоциональном насилии в семье

По словам посла ООН, она начала рассказывать откровения на своих лекциях, которые проводила по всей Украине. После всех услышанных историй она начала интересоваться темой насилия в семье, вбрасывать свои вопросы в зал – и в ответ поднимались руки, приходили письма и сообщения в соцсетях.

Так я поняла, что это не разовый случай, это какая-то норма в Украине, основанная в клише "бьет значит любит". Это не шутки – это реальность нашего времени. Красивые, работающие, образованные, интеллигентные женщины страдают от психологического и физического насилия – постоянно,

– отметила Мария.

Телеведущая подчеркнула, что ей очень жаль, что украинских женщин так просто обидеть, унизить, искалечить психологически, изнасиловать и тому подобное. Это стало проблемой ее жизни.

Как распознать моральное и эмоциональное насилие

"Что ты надела?", "Сними это", "Ты не можешь так выходить на улицу", "На кого ты сегодня похожа?", "Тебе надо похудеть", "Что это за мешки под глазами?", "Ты меня позоришь" и т.п. – если вы это слышите каждый день, вам пора уйти от такого мужа. Это эмоциональное насилие.

Если мужчина, с которым вы познакомились и встречаетесь, позволил себе насмехаться над вами в компании, унизил вас или причинил вам другую психологическую боль, это тоже оно. Но отмечу, что среди пострадавших от насилия в семье 90% женщин, но да, есть и 10% мужчин,

– ответила Ефросинина.

В основе насилия всегда лежит психологическое давление. Обидчик всегда уничтожит жертву сначала психологически. Он делает все, чтобы умножить ее на ноль, чтобы у нее не хватило сил противостоять. И на этом этапе девушка должна сказать "Стоп!". Если она этого не сделает, велика вероятность того, что начнется применение физической силы.

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Есть также экономическое насилие. "Я сейчас скажу очень непопулярную вещь, но украинские мамы сами делают из своих же дочерей жертв экономического насилия, когда говорят, мол, главное, доченька, удачно выйти замуж. Потому что когда женщина полностью на содержании у мужа, неизбежно наступит момент, когда он может наказать ее гривной", – добавила Мария.

По ее словам, насильники, как правило, используют такие фразы: "Ты никто без меня", "Без меня ты не жилец", "Что ты за мать детям, если ты бросишь их отца?", А еще мое любимое – "Я без тебя не могу". Далее они все время просят прощения: ползают на коленях, дарят цветы и подарки.

Что делать женщине, которую бьет муж

Первый звонок в любом случае – 102. Еще есть номер 116-123 – это горячая линия женского правозащитного центра "Ла Страда-Украина". "А самое удивительное то, что с тех пор, как мы начали говорить о семейном насилии публично, женщины стали больше звонить и рассказывать о своих проблемах. За предыдущие пять лет поступило 200 тысяч звонков, и за последние восемь месяцев поступило столько же", – сказала Мария.

Поэтому остро встал вопрос о необходимости создания национального колл-центра – и в этом посла ООН поддержала первая леди – Елена Зеленская. Еще в начале осени она пригласила Ефросинину поговорить о насилии в семьях. "Лена молчала, записывала и в тот же день вечером прислала мне сообщение: "Маша, будем бороться вместе", – добавила телеведущая. И они запустили колл-центр.

Номер колл-центра – 1547. Можно ли звонить сразу на этот номер? Можно. Если женщина опишет свое дело и оно будет расценено как критическое, то к ней должны отправить полицию.

"Мне захотелось вникнуть во все аспекты проблемы в законодательство. Например, есть закон, который дает право, если в общественном транспорте к вам специально прижимается какой-то мужчина, можно схватить его за руку, попросить пассажиров вас сфотографировать и подать на него в суд или вызвать полицию", – отметила посол ООН.

К тому же, в Украине функционируют шелтеры для женщин, которые стали жертвами насилия.

Что такое шелтеры?Это приюты, созданные по европейским стандартам ООН совместно с британскими донорами. В Украине их девять: самый большой вмещает до 33-х человек, самый маленький рассчитан на 8-10 человек.



Приют – это временное спасение, женщина может там находиться до полугода. Достаточно времени, чтобы принять решение, сориентироваться, успокоиться, справиться с психологической травмой, связаться с родственниками и найти поддержку для изменения вектора своей жизни.

Телеведущая рассказала историю одной знакомой, которая укладывала ребенка, когда пришел ее муж и что-то ему не понравилось.

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"Знаете, что он сделал? Он подошел к подушке, выдернул из нее перо, положил его на руку, говоря: "Видишь это перо? Так вот это ты". Дунул на ладонь и сказал: "Вот я так дуну – и тебя нет, ты никто". Она развернулась и в пижаме с ребенком на руках вышла на улицу на Оболони и пошла куда глаза глядят. И вот так должны делать все", – подытожила Мария.