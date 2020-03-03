Его шляпки носят Белла Хадид и Мадонна: история украинца от стилиста до известного дизайнера

30-летний дизайнер Руслан Багинский, который родился во Львове, создает стильные шляпы и продает их по всему миру. Парень живет и развивает свой бренд в Киеве, но его изделия носят известные певицы, актрисы и модели, в частности Белла Хадид, Мадонна, Джиджи Хадид, Жанель Моне и Кайя Гербер. Как Багинский прошел сложный путь от стилиста к дизайнеру – читайте в нашем материале.

Как начинался путь Руслана Багинского

Учился парень на географическом факультете университета Ивана Франко во Львове и хотел быть режиссером. "В какой-то момент подумал, классно, что меня туда запихнули. Я сейчас себя не представляю режиссером, честно говоря", – рассказал Руслан в программе "Теория большого вызова" на 24 канале.

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После 20 лет он три года работал стилистом, а после понял, что хочет создавать аксессуары. Свою первую шляпу Багинский придумал для съемок, с этого началась история его бренда. С деньгами на запуск первой коллекции ему помогли родители. "Никто из нас (соучредителей – "Семья 24") не вкладывал деньги, максимум моя бабушка, которая дала 200 долларов. Это главный инвестор", – добавил он.

Маме всегда это нравилось и это вдохновляло. Однако, были моменты, когда я делал много артов и оно вовсе не продавалось, это был период, когда я был свободным художником. А потом с приходом Петра (Петр Ясинский – соучредитель бренда Ruslan Baginskiy – "Семья 24") и новых сил мы "взломали" этот мир,

– ответил Руслан.

Сначала бренд был нишевым, а шляпы заказывали преимущественно мужчины. Теперь же среди заказчиков больше женщин, а Багинский продает головные уборы по всему миру.

Как популяризировали бренд

"Я начал писать звездам, к примеру, Елене Перминовой (русская топ-модель – "Семья 24") и она написала нам. Затем мы отправили ей шляпку, когда она ехала на Dior, и она надела ее. Думаю, что тогда у Петра сработал азарт и он начал выписывать всем от Рианны, Бейонсе, Мадонны до актеров, стилистов, журналистов", – рассказал Руслан.

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Коммуникации – это наша сильная сторона, – добавляет Петр Ясинский. – Мы не работаем с пиар-агентствами, со всеми общаемся лично, помним имена и вкусы всех. Это привлекает и делает нашу связь с инфлюенсерамы крепче,

– ответил Руслан.

Три года назад, когда шляпы Багинского стали популярны в Instagram, он непосредственно связался с моделью Белой Хадид. Та отослала дизайнера к своему стилисту Элизабет Сульцер, которая запросила образцы.

Какие звезды красовались в шляпках дизайнера

Вскоре после этого Белла Хадид надела вишнево-красную "шляпу пекаря" на вечеринку в честь нью-йоркского Недели моды.

Позже Багинский связался с командой Кайи Гербер (американская модель и актриса – "Семья 24"). Она носила похожую шляпку после дефиле в шоу Келвина Кляйна. С тех пор его шляпы видели на певице Мадонне и Жанель Моне и модели Джиджи Хадид.

Их клиенты – это 150 магазинов мира. Основной рынок – это Америка, Великобритания и страны СНГ. Бренд продается на лучших онлайн-ресурсах мира.

Кроме того, первая леди Украины Елена Зеленская также примерила головной убор от Руслана Багинского во время визита к Папе Римскому Франциску.

"В масштабах моего маленького мира я успешный и счастливый. У меня это работает так: если я скажу, что мы классные, то оно дальше, мне кажется, не будет. Поэтому я всегда себе говорю: держись в напряжении и тогда оно будет "движевать". Ведь вера в свою работу – не менее важно, чем сама работа", – подытожил дизайнер.