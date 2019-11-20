Елена Зеленская пояснила, почему не готовит ланчи для детей и мужа

Президентская чета приняла участие во Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной". В рамках встречи Владимир и Елена Зеленские ответили на вопросы, которые для них подготовила молодежь.

Участники форума поинтересовались у первой леди Украины, готовит ли она для мужа и детей ланчи. На этот вопрос Елена Зеленская откровенно рассказала, что не дает им еду с собой, поскольку как у Владимира, так и у его 15-летней дочери Александры есть полноценный обед. Кроме этого, известная украинка объяснила, что не может передавать школьнице ланч, потому что это противоречит правилам учебного заведения, где она получает образование.

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Мне повезло. Детям в школе не разрешают есть то, что они принесли с собой. Поэтому я счастливая мама. Владимира также кормят,

– с юмором рассказала первая леди.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский признался, что охотно брал бы с собой бутерброды на работу. Но этого не одобрит ни его жена, ни личный тренер.

"Я бутерброды люблю. Но честно, есть их не могу. Елена запрещает, тренер запрещает", – пошутил он.

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Интересно, что первая леди Украины уже неоднократно поднимала вопрос питания детей в школах. После возвращения из международной поездки в Японию, которая прошла в конце октября 2019 года, Елена Зеленская планирует воплотить собственную инициативу, заимствованную от коллег. В частности, знаменитая украинка отметила, что в каждом учебном заведении должен быть диетолог, который бы следил за меню детей и контролировал их питание.

"Чем раньше приучаешь детей к культуре питания, тем проще потом объяснить, что брокколи – это лучше, чем колбаса. Если детям не нравится школьный обед, они идут к соседнему киоску и покупают то, что им нравится, не задумываясь о пользе или вреде. Поэтому не удивительно, что наиболее распространенные проблемы со здоровьем детей – болезни пищеварительной системы", – поделилась Елена Зеленская в интервью Vogue.

Кроме этого, в Японии все школьники едят в классе, что очень понравилось первой леди. А чтобы сохранять чистоту в помещении, действует система чередования, которая приучает детей к ответственности.