По словам владельца сети кофеен Espressoholic, за последние пять-шесть лет украинцы много узнали о кофейной культуре и полюбили этот напиток. Поэтому такой бизнес довольно прибыльный. Как Алексею Таранушенко удалось открыл 5 заведений в Киеве – читайте в материале.

Алексей открыл Espressoholic в 2011 году, когда таких кофеен в Киеве еще не было. Ведь тогда люди только начинали интересоваться кофейной культурой, пишет издание The Village.

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Сейчас сеть имеет пять кафе в разных районах Киева. "Это полноценный прибыльный бизнес. Espressoholic принадлежит двум совладельцам. Но в ежедневном режиме заведениями руковожу я", – говорит Алексей Таранушенко.



Алексей Таранушенко – совладелец заведений Espressoholic

По словам владельца, отдельно у них есть кухня, где изготавливается выпечка и десерты. Однако, например, круассаны могут выпекать отдельно на каждой локации.

С чего все началось

Алексей раньше не занимался бизнесом, ведь у него экономическое образование. Однако он признается, что всегда восхищался кофейной культурой.

"Мне нравился процесс приготовления напитка. А когда я понял, что дома готовлю кофе лучше, чем это делают в киевских заведениях, то появилась идея открыть свое место", – рассказывает мужчина.

Он решил варить кофе только на свежеобжаренных зернах, хотя многие говорили, что это невыгодно и не вписывается ни в одну бизнес-модель. Однако, Алексей тогда не думал про бизнес-модель или бизнес-план, а действовал на энтузиазме.

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Поэтому он вместе с другом-совладельцем вложили свои сбережения и первый год работали для себя: деньги особо не считали, просто договорились не вкладывать больше определенной меры. А потом начали на этом зарабатывать.

Поиск персонала

Главной проблемой при запуске был поиск персонала, ведь главным для них было как продукт, так и качество обслуживания.

"Бариста должен быть человеком, для которого общение с другими доставлять удовольствие и найти такие кадры очень сложно. Сейчас ищут кадры администраторы, но если у меня есть время, я стараюсь проводить собеседования", – добавляет Алексей.

Еще не так давно люди не знали, кто такой бариста, то сейчас эта профессия очень престижная. "Для молодежи интересно работать в этой области – в основном это люди от 16 до 25 лет. Они делятся опытом, ходят друг к другу в гости – кафе, к счастью, в Киеве достаточно", – замечает мужчина.

О работе кафе и конкурентах

Предприниматель признается, что он никогда не пытался угодить определенной аудитории и делает кофе абсолютно для всех. Так, по словам Алексея, на улице Хорива кофе пьют школьники и пенсионеры, и архитекторы, и судьи, и полицейские, и все стоят на равных в очереди.

Первое оборудование для альтернативы Алексей Таранушенко заказывал на eBay в единичных экземплярах. Собственноручно испытывал его на кухне, а на следующий день бежал в кафе и пытался внедрить на месте.

"Были истории, когда с человеком могли целый час проговорить. Ведь надо было рассказать, приготовить, дать попробовать кофе. Потом объяснить, почему кофе такой водянистый, откуда эта кислинка и почему его лучше пить без сахара", – рассказывает совладелец.

Кто главный конкурент Espressoholic? По словам Алексея, трудно назвать одну кофейню. Заведений, которые готовят достойный продукт, очень много. В целом они довольно дружная отрасль: все знают друг друга, постоянно общаются между собой. Серьезной конкуренции на самом деле нет.