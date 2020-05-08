Есть ли будущее у ваших отношений: пять главных факторов совместимости пары

Знаменитая фраза, что любовь живет три года, очень сомнительна и не всегда правдива, ведь на отношения всегда влияет множество факторов. Одним из таких является совместимость партнеров. Поэтому психологи советуют обращать внимание на пять важных моментов в отношениях, чтобы понять, что вы подходите друг другу.

Каждый человек хочет верить, что его вторая половинка и есть та самая родственная душа, с которой возможна романтическая любовь, эмоциональная близость и единство на долгие годы, но это не всегда так, пишет издание Сегодня. Поэтому на некоторые факторы следует обращать внимание еще до свадьбы.

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Пять главных факторов совместимости пары

Наличие интеллекта

Кроме внешности и других поверхностных факторов, важно понимать, интересно ли вам с вашим партнером, есть ли о чем поговорить и умеет ли он поддержать беседу. Ведь брак – не длится всего год, поэтому убедитесь, что это точно ваш человек и вы хотите с ним прожить всю жизнь.

Крепкие отношения могут существовать тогда, когда оба партнера одновременно развиваются, а не выступают "тормозом" для другого.

Поведение в обществе

Воспитанность и хорошие манеры важны всегда и везде. Когда со своей парой комфортно выходить в свет – это играет вам только на руку и делает вас еще более красивой парой.



Люди всегда замечают счастливые пары / Фото Freepik

Темперамент

Также нужно учитывать, не разные ли вы люди, ведь бывает, что кто-то из партнеров любит активный отдых, а другой – хочет весь отпуск пролежать на пляже, или один любит шумную компанию, а партнер – посидеть дома с фильмом.

Здесь важен темперамент ваш и вашего партнера, иначе будут возникать постоянные конфликты интересов, которые ни к чему хорошему не приведут.

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Отношения с семьей

Каждый из вас рос в семьях с различным укладом жизни, традициями, понятиями и манерами. Поэтому чаще всего такую ​​же модель поведения они пытаются принести и в свои отношения. Здесь важно обратить внимание на то, как ваш партнер относится к своим родным и близким.

Общие цели

Если вы хотите одного и того же, тогда и достичь этого будет проще. В противном случае вы будете тянуть канат в разные стороны, не получая того, чего хотите. Помните, что разница в стремлении и развитии разрушает отношения.