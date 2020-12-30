Family look: несколько новогодних образов для всей семьи, которые понравятся каждому

Накануне Нового года можно не только вспомнить о старых семейных традициях,но и начать новые. К примеру, общий look для всех членов семьи подчеркнет вашу привязанность и сделает родных очень стильными.

Если вашего мужа тяжело уговорить надеть хотя бы свитер с оленями – не переживайте, ведь есть варианты, которые точно понравятся и ему, и детям.

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Вдохновляться семейными образами можно по-разному: самые яркие образы выбирают мамочки Кардашьян, а Insta-блогеры устраивают тематические фотосессии. Ниже подборка самых интересных, самых милых и симпатичных Family look на Новый год 2020.



Одежда в клетку всегда актуальна / Фото Pinterest

Самое важное в поддержании образа всеми членами семьи – это соответствующие цвета. Тип или вид одежды не так обращает внимание, как одинаковый цвет. Актуальными для новогодних праздников являются красный, розовый и белый цвета.



Красные и белые цвета подходят к праздникам / Фото Pinterest

Также популярным является нюдовый цвет, который прекрасно подходит к белым гольфам или рубашкам. Так, родители могут быть в костюмах, а на дочку надеть платье соответствующего цвета.



Симейнеы образы смотрятся гармонично / Фото Pinterest

Беспроигрышным вариантом является и одежда новогодней тематики, на которой изображены снеговики, олени, Деды Морозы, печенье, снежинки и прочее. Если такой наряд в одинаковых цветах, то это точно очарует окружающих.

Очень элегантно выглядит, когда мама надевает одинаковые платья с дочкой. Это будет хорошо даже в обычный день.



Одинаковые платья у мамы и дочки актуальны на праздники / Фото Pinterest

Еще несколько семейный образов от известных людей, которые завораживают: фото Pinterest