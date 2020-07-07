В современном словаре отношений уже множество терминов. Теперь появился еще один-флибеггинг, ставший известным благодаря знаменитому сериалу "дрянь" (с англ – "Флибег"). Что он означает и что делать, если вы с этим столкнулись – читайте в материале.

Что такое флибеггинг

Название довольно модное, но на самом деле это явление намного проще и многие девушки с ним уже сталкивались. Итак, в переводе с английского это означает "собирать блох", то есть – постоянно встречаться с людьми, которые вам явно не подходят, пишет журнал Liza.

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Статистика показывает, что чаще всего с этим сталкиваются именно девушки, а не парни. Также флибеггингом называют замкнутый круг расставаний и примирений с плохим партнером.

Почему у тренда именно такое название? Главная героиня сериала "Дрянь" постоянно выбирает ужасных партнеров, потому что считает, что лучше встречаться с худшими. Героиня даже не желает делать выбор самостоятельно: ее выбирают, а она просто соглашается.

Что же делать, если вы столкнулись с таким явлением

По словам экспертов, если вы находитесь в таком же круге выбора ужасных партнеров, которые вам не подходят, то вам стоит поработать, и не только над отношениями, но и над самой собой.

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Поймите, кто вас привлекает

Больше всего избавиться от токсичной тенденции выбирать плохих партнеров поможет понимание, кто вас привлекает, и кто вам нравится. А еще признайте, кто вам не нравится совсем. К примеру, запишите черты, которые вам нравились в бывших партнера и которые не нравились. Обратите внимание на эти черты перед решением начать следующие отношения.

"Не ходите дважды в одну реку"

Иногда многим кажется, что легче восстановить былые чувства и вернуться к бывшему/бывшей, чем искать что-то новое. Но этого делать не стоит, если вы не хотите вновь попасть в те ужасные отношения и флибеггинг.

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Не поддавайтесь ностальгии

Прошлое запоминается людям гораздо приятнее, чем оно было на самом деле, ведь негативные моменты со временем забываются. Но эксперты говорят, что не стоит поддаваться ностальгии и пытаться "отбелить" бывших партнеров. Ведь все не было так хорошо, иначе бы вы не разошлись.

Не следуйте за социальными стереотипами

Бывает так, что одинокий человек может заметить, что все его друзья вокруг имеют отношения, и лишь он – один. Но это вовсе не повод заводить отношения с кем-либо. Чувство вины или ощущение того, что вы чем-то хуже других будут только разрушать вашу самооценку.

Разберитесь в своих чувствах

Если вы чувствуете, что не хотите отношений или понимаете, что начинаете зависеть от партнера, это повод пойти к психологу и проработать свои чувства. Все еще можно исправить.