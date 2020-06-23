Одна из основательниц цветочной мастерской Flora Contora Екатерина Козьменко считает, что для такого бизнеса в первую очередь нужно желание. Она рассказала, как начать свое дело без вложений и громкой рекламы и почему сложные ситуации в бизнесе к лучшему.

Как рассказала Екатерина в интервью издания Сегодня, сначала она не думала заниматься таким видом предпринимательства, но никогда не жалела об этом выборе.

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Как Екатерина полюбила цветы и решила открыть дело

Предпринимательница рассказала о своем самом приятном воспоминании, когда она в четыре года ходила с папой в поле собирать цветы.

"Отец пытался рассказывать мне какие-то общие факты о растениях. Тогда я и подумать не могла, что моя профессиональная деятельность будет связана с цветами, хотя я всегда хотела, чтобы моя работа приносила эстетическое удовольствие", – признается женщина.

Но идея заняться этим видом бизнесом пришла, когда Екатерина была в декрете. Так, по словам основательницы Flora Contora, рождение ребенка – это переломный момент в жизни каждой женщины, когда можно остановиться и подумать, а чем же ты хотела бы заняться дальше.

Екатерина Козьменко в своем цветочном магазине / Фото Сегодня

Екатерина начинала этот бизнес еще с двумя девушками, с которыми познакомилась через инстаграм. Девушки сначала общались только о детях, но впоследствии поняли, что могут попробовать создать дело, которое будет эстетически красивым и актуальным для Украины.

Ведь шесть лет назад это направление только зарождалось, это сейчас цветы на пике популярности. Поэтому девизом стал слоган: "Цветы без повода". В Европе, например, очень развита культура украшения дома.

"Они могут пойти на рынок за продуктами и там купить охапку цветов, чтобы украсить ими обеденный стол, например. Цветы – это не роскошь, а способ украсить свою повседневную жизнь", – добавляет женщина.

Сколько вложили в бизнес

У девушек была идея, но не было особых денежных ресурсов. Поэтому стартовый капитал составлял 300 долларов: на эти деньги они сделали первую цветочную закупку.

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"Мы также выиграли грант в сфере женского предпринимательства HERA и смогли приобрести холодильное оборудование, а дальше просто очень много работали", – говорит Екатерина.

Помогали ли мужчины в начале? По словам Екатерины, они просто не вмешивались и не мешали, а это тоже помощь. "На самом деле мужчины поддерживали нас, но свои средства не выделяли, ведь это была сугубо наша инициатива", – утверждает предпринимательница.

Сложные ситуации в цветочном бизнесе

Екатерина рассказала, что за период становления компании произошло многое. В частности, они столкнулись со сложностями, когда от них ушел один из партнеров и когда они работали без офиса.

"Следует осознать, что сложности есть всегда, и они показывают развитие компании. Относиться к этому следует спокойно и взвешенно. Это все только для того, чтобы выйти на новый уровень. Моментов профессионального выгорания не было, ведь каждый понимал, что это его любимое дело", – уверяет она.

Также бывали трудности, например, с поиском сотрудников, ведь девушкам было важно иметь в своей команде только единомышленников, которым искренне нравится их дело. Они пережили и экономический кризис, когда заказов было совсем мало.

О работе Flora Contora

Насколько влияет сезонность на доходы от бизнеса? Конечно, всплески заказов можно наблюдать на 8 марта и 1 сентября – это уже традиционные дни флориста, когда все мы не спим и погружены в работу.

"А так, на протяжении года всегда происходят праздники, которые позволяют наработать стабильность. Весной и осенью мы стараемся проводить мастер-классы, период менее загружен, чем лето, когда большой всплеск событий и свадеб", – добавляет Екатерина.

Интересно, что кроме создания букетов, Flora Contora занимается оформлением мероприятий и проводит мастер-классы, где учат созданию цветочных композиций. Сейчас самообучение стало трендом, и цветочной сферы это тоже коснулось.

По словам Екатерины, Flora Contora не работает по классической схеме цветочного магазина. У них нет готовых букетов, которые просто стоят и ждут какого-то клиента. Девушки делают композиции под конкретного человека и максимально слушают пожелания, узнают, кто получит букет, какой это человек.

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Какими были самые памятные заказы? "Многие. Например, тематические композиции с нестандартными элементами под определенную концепцию мероприятия – с овощами, крашеными элементами или неожиданными аксессуарами, масштабные оформления (например, ужин на 600 человек) или интересные фотозоны и т. д.", – говорит Екатерина.

Как рекламируют бизнес? Во-первых, это социальные сети, которые сейчас являются главным инструментом получения новых клиентов,. Во-вторых, очень помогли первые клиенты, которые рекомендовали Flora Contora своим друзьям и коллегам. "Всегда важно помнить: качественно выполненный заказ обеспечивает то, что заказчик вернется и приведет за собой других", – заключает предприниматель.