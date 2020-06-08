За время карантина многие люди перешли на дистанционную работу и устроили офис в своем доме. Но невесело теперь тем людям, у которых есть дети, ведь малышам постоянно нужно внимание. Поэтому мы подготовили для вас забавные фотографии, чтобы показать, как родители с детьми пытаются работать из дома.

Рабочий день у родителей сейчас точно изменился по сравнению с тем, когда они работали из офиса, пишет издание Popsugar.

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И хотя это может казаться веселым для кого-то, но на самом деле провести целый день с детьми – это тяжело и очень утомляет. Особенно, когда вы еще и должны работать. Но родители порой являются настоящими супергероями, ведь им удается сочетать эти две важные вещи.

На фото видно, как дети-коллеги принимают участие в рабочих встречах мамы, играют с игрушками на рабочем столе папы или просто дремлют на руках у родителей, пока те спокойно работают.

Поэтому смотрите ниже, как некоторые родители пытаются справиться со своей малышней и важной работой на карантине. Эти фотографии очень веселые.

Смотрите фото родителей с карантина, как им помогают в работе детки: