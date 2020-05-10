Фотограф сделала трогательные портреты матерей из разных уголков мира: увлекательные фотографии

10 мая в Украине отмечают День матери, поэтому мы подготовили для вас подборку красивых фото матерей со всего мира. Эти фотографии сделала румынская фотограф Михаэла Норок, которая побывала в более 50 странах. Поэтому, ее работы дарят уникальную возможность увидеть, как выглядит материнство в каждой стране: от Нью-Йорка до Непала, от Токио до Милана.

Как пишет издание CNN, с 2013 года фотограф путешествует по миру и документирует красоту женщин для своего проекта "Атлас красоты".

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Как у женщины зародилась такая идея? Михаэла, будучи беременной своим первенцем, поняла, что совсем по-другому воспринимает портреты матерей с детьми. "Между ними всегда какая-то химия и интимная связь. В этих особых моментах так много красоты и доброты", – уверяет румынка.

Поэтому ее работы показывают эту прекрасную близость, которая существует только у матери с ребенком и беременных женщин. А теплота и любовь, что заметно на каждом портрете, стирают все культурные различия.

Смотрите фото матерей из разных уголков мира: