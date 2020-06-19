Фотограф Фил Ебинер запустил на платформе Udemy собственные курсы о фотографии и видеомонтажу. И в период карантина интерес к его увлечению резко вырос – парень уже получает по 100 тысяч долларов ежемесячно. А в 2020 году фотограф планирует перейти отметку в 1 миллион долларов дохода.

Отметим, что за весь 2019 год Фил заработал 500 тысяч долларов, работая инструктором на образовательной онлайн-платформе Udemy, пишет Forbes.

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Перед карантином фотограф планировал уйти на месяц в отпуск, чтобы помочь жене ухаживать за третьим ребенком, который родился в марте. Однако мир захватила пандемия и Ебинер решил заняться чем-то, что приносило бы пользу другим.

Фил Ебинер с женой и детьми / Фото Video School Online

Поэтому в середине марта он начал проводить бесплатные курсы. "Успех был нереален. За несколько дней на платформе зарегистрировалось 3,5 миллиона пользователей, в частности ради моих популярных курсов по фотографии и видеомонтажу", – говорит Фил.

По словам Ебинера, его доход за март достиг 92 тысячи долларов, а это втрое больше, чем в марте 2019-го года. Следующий месяц оказался для него еще более прибыльным: в апреле фотографу удалось заработать 109 000 тысяч долларов, а в мае – 102 тысячи долларов.

Мужчина добавляет, что если аудитория продолжит расти такими же темпами, то в 2020 году он получит на Udemy более 1 миллиона долларов.

Интересно, что Фил работает прямо из дома в калифорнийском Сан-Димас. Все материалы Ебинер снимает дома на зеркальную камеру Canon со внешним микрофоном за 3000 тысячи долларов и с 2012 года монтирует ролики на iMac.

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Так, 30-летний Эбинер стал одним из нескольких сотен инструкторов, зарабатывающих на платформе по несколько сотен тысяч долларов в год. Стоимость большинства курсов Фила составляет 200 долларов, хотя он также участвует в программе скидок.

Сейчас этот бизнес активно развивается, но Ебинер не отказался от первоначального плана и сейчас отдыхает, хотя около часа в день все равно посвящает разбору электронной почты. К обычному рабочему графику он планирует вернуться в конце июня.

Фил Ебинер / Фото Pinterest

Самый популярный курс Ебинера "Мастер-класс по фотографии" занимает около 22 часа и разбит на 343 коротких видеоурока, в которых объясняются азы этой работы. В рамках материала даются задания вроде съемки в трех различных типах композиции. Также раз в неделю инструктор проводит часовую прямую трансляцию на фейсбуке.

Сейчас мужчина имеет 116 собственных курсов, на которые подписалось почти 2 миллиона пользователей. Но фотограф тем временем продолжает расширять бизнес. В марте он запустил три новых курса, включая программу по цифровому маркетингу с коллегой-инструктором и арабскую версию курса по работе в Photoshop.