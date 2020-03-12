Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи: увлекательная разница в фото

Идея этого фотопроекта появилась в голове фотографа Зеда Нельсона в 1996 году, когда жена его товарища была беременной. Он решил сфотографировать семейство в обновленном составе и повторять этот кадр ежегодно и получились действительно крутые фотографии.

Фотограф тщательно спланировал свой проект, даже ежегодно снимал в один и тот же день, на одном и том же фоне, с одним и тем же освещением.

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Таким образом, ничто не отвлекает от главной идеи – наблюдения за процессом взросления, старения и скоротечным временем. Эти снимки действительно заставляют задуматься.

Смотрите фото семьи, которую фотограф снимал 25 лет подряд: