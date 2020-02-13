Фотограф перевоплотил детей с ограниченными возможностями в настоящих супергероев: фото и видео

Папа и фотограф Джош Росси из США с помощью фотошопа превращает детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, в супергероев. Участие в фотосессии приняли дети с тяжелой степенью СДВГ, редкими онкологическими заболеваниями и ребенок с двойной ампутацией.

"В этой серии я превратил детей с ограниченными возможностями на супергероев Лиги Справедливости", – сказал Росси для Parents.com.

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А вся идея заключалась в том, чтобы превратить вещи, которые делают детей слабыми – рак или другие заболевания, на сильные стороны. "Я работал с шестью детьми в возрасте до 8 лет и завершил изображение стиля плаката для каждого из них", – поделился фотограф.

Впоследствии они напечатали огромные изображения для каждого ребенка и сделали специальное видео о закулисье. "После пережитой боли и страданий удивительно видеть, как они спасаются в этих персонажах и чувствуют поддержку", – подчеркнул Росси.

Дети с ограниченными возможностями стали супергероями фото

Родители детей также были в восторге, ведь их дети – настоящие герои. Так, в Теган Петтит, который позировал как супермен, есть полусердце – известное как синдром гипопластического левого сердца. У него было 3 операции на открытом сердце. Его семья почти потеряла его 2 года назад, но парня удалось спасти в Филадельфии.

Его мать Бриттен Петтит сказала о проекте: "Это была удивительная возможность. Мы увидели, как наши дети засветились, когда одели эти суперкостюмы и накидки. Мое сердце растаяло, и я поняла, что это делает его разным и делает Тегана героем".

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