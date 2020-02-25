Фотограф запустил интересный проект с малышами, которые плавают под водой: милые фотографии
Сет Кестил из Нью-Йорка сделал примерно 10 тысяч фотографий более 700 малышей для своего нового проекта "Дети под водой". Фотограф хотел заставить родителей обучать младенцев безопасности в воде. Но не волнуйтесь, дети не пострадали, зато фото просто завораживают.
На первый взгляд может показаться, что в процессе съемки дети рисковали жизнью, однако это совсем не так.
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Их родители приняли участие в программе, чтобы научить детей техникам самопомощи, которые спасут им жизнь, если те вдруг начнут тонуть. Так, детей учили задерживать дыхание, делать движения ногами и пытаться всплыть наверх на спине, как только они попадали под воду.
Своей серией фотограф хотел привлечь внимание общественности к тому, что внезапное утопление – это одна из самых распространенных в США причин гибели детей в возрасте от одного года до четырех лет.
Смотрите фотопроект "Дети под водой":
Все фото с сайта фотографа – Seth Casteel.