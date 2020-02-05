Работа дома: несколько секретов, как стать успешным фрилансером

Рынок фриланса в Украине набирает обороты, ведь все больше украинцев отдают предпочтение удаленной работе, чем офисной. Но для того, чтобы стать фрилансером, человеку, в первую очередь, важно иметь стабильный и постоянный доступ к Интернету. С чего начать, чтобы быть востребованным фрилансером – читайте в материале.

Кто такие фрилансеры

Это свободный работник, как говорится в Википедии, который сам ищет себе проекты и может одновременно работать на несколько фирм. В Украине фрилансерами преимущественно называют людей, выполняющих любую работу из дома через интернет, передает издание "Продизайн".

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Для многих удаленная работа дома через интернет в комфортных условиях является приятным дополнением к возможности работать по свободному графику. Кроме того, это экономия времени и денег, которые традиционный работник тратит годами и в больших количествах, чтобы добраться до офиса.

Работа через интернет позволит вам зарабатывать даже когда вы будете находиться далеко от дома, в путешествии, в любом городе или стране мира. Ведь интернет доступен повсюду. Благодаря этой особенности вы не будете "привязаны" к определенному физическому месту работы.

Как стать успешным фрилансером

Ища такую работу, люди хотят достичь четыре глобальные цели:

больший заработок;

отсутствие руководства;

свободный график работы;

свобода выбора рабочего места.

Однако, чтобы начать зарабатывать большие деньги нужно в первую очередь подумать над такими вопросами: Где брать клиентов? Как получить деньги от клиентов? Как работать меньше, а зарабатывать больше? Ведь, придя во фриланс, вам нужно все это делать самому.



Вы сможете работать удаленно от дома / Фото Unsplash

Портфолио

В первую очередь нормально оформите портфолио, ведь на него как раз обратят больше всего внимания. Без портфолио вам будет очень трудно найти клиента и отстаивать свою цену.

Портфолио может быть как отдельным сайтом, так и оформлено на фриланс биржах (в частности, freelance.ua, freelancehunt.com и т. п). Чем больше "корней" вы запустите в сеть, тем больше вероятность того, что на вас обратят внимание потенциальные клиенты.

Качественно выполняйте работу

Выполняя свою работу, старайтесь сделать ее качественно и чтобы клиент остался доволен сотрудничеством с вами. Ведь довольный клиент будет рекомендовать вас своим знакомым и партнерам или обратится еще раз с новыми проектами.

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Сформируйте адекватную цену

"Идеальная" цена высчитывается из того, сколько бы вы хотели получать доходов за месяц. Однако оцениваете сколько дней в месяце и сколько часов в день вы планируете работать. Такие расчеты дадут вам цену за час.

Договор защитит от мошенников

Первое, что должен уяснить начинающий фрилансер – это трудовое законодательство, которое на него распространяется, поэтому лучше заключить с заказчиком договор. Без наличия какого-либо документа, где были бы согласованы все детали, могут возникнуть вопросы не только об оплате труда со стороны заказчика, но также возможно возникновение проблем в точности выполнения самого заказа фрилансером.



Чтобы уберечься от мошенников, заключите договор / Фото Unsplash

Инвестируйте в себя

Тратьте свое время и заработанные деньги не только на пиво и вкусненькое, но и на то, что в перспективе принесет вам большие доходы. Речь идет про самообучение или посещение мастер-классов и тематических конференций.

Для того, чтобы работать как можно эффективнее, определите свой самый продуктивный период. В это время сделайте влияние демотиваторов наименьшим: отключите соцсети, проверяйте почту реже (если что-то срочное, вам позвонят) и так далее.