Гаджеты заполонили нашу жизнь. Большинство людей не представляет своих будней без них, едва ли не каждую свободную минуту мы проводим, просматривая новости или общаясь с друзьями онлайн. А для многих гаджеты стали источником доходов. Они настолько важны, что знакомство с этими техническими средствами начинается еще с раннего возраста. Как гаджеты способствуют развитию детей – читайте в материале.

Часто родители сталкиваются с проблемами, вызванными гаджетами, ведь дети проводят за ними много времени. На сайте издания "Сегодня. Lifestyle" появилась интересная статья о том, как превратить телефоны и планшеты в средства развития для детей. Предлагаем и вам ознакомиться с советами экспертов, которые помогут с пользой провести время с детьми.

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Эксперт по альтернативному обучению Наталья Тарченко рассказала, что введение карантина и переход на дистанционное обучение привели к тому, что дети были вынуждены проводить время за ноутбуком, планшетом, ведь это был единственный способ коммуникации с учителями для обучения. И если раньше родители призывали отвлечься от гаджетов, то теперь все наоборот.

Ситуация с пандемией коронавируса показала, что гаджеты – это не зло и они могут стать превосходным инструментом для обучения. Конечно же, для этого надо научиться правильно их использовать.

Гаджеты могут стать замечательным инструментом для обучения / фото: dpss-ks.gov.ua

Используйте гаджеты с пользой вместе с ребенком

В разных уголках мира люди большинство времени проводят в виртуальном мире. Они общаются, играют в игры, работают онлайн и тому подобное. Дети с раннего возраста видят, как их родители постоянно проводят время в социальных сетях или интернете и также учатся этому. Однако именно родители могут стать отличным примером того, что с помощью гаджетов можно учиться.

Ищите вместе с детьми какую-то информацию, играйте, тестируйте новые интересные приложения. Поинтересуйтесь у детей, в какие игры они играют, что в них интересного, какие правила, почему именно эта игра нравится и тому подобное. Этим вы сможете создать диалог и позже малыш сам будет рассказывать вам о своих увлечениях.

Используйте гаджеты с пользой вместе с детьми / Фото: mizky.com

Использование гаджетов – возможность установить правила в семье

Для этого важно всем вместе обсудить, как и когда будут использоваться гаджеты, почему важны такие ограничения. И главное – они должны касаться не только детей, но и взрослых.

Гаджет – один из инструментов познания мира

Психолог Оксана Зайкина отметила, что от родителей ребенок узнает, для чего нужен гаджет, раскрывает весь потенциал его использования. Родители поэтапно учат детей взаимодействовать с техническими средствами, что является дополнительными инструментами для получения информации.

Гаджеты часто используют в обучении, ведь с помощью интернета мы можем рассказать о тех вещах, которые невозможно увидеть в тот момент, когда нужно. Также родители могут дать ответы на вопросы, которые задают любознательные малыши, и проиллюстрировать их каким-то видео из ютуба и тому подобное.

Самое главное – не использовать гаджет для того, чтобы занять чем-то ребенка, когда он хочет внимания, а вы заняты или не настроены.