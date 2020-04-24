Где находят любовь современные люди: интересное исследование ученых

В период одиночества многие мечтают найти свою любовь и начать строить отношения с тем, кто будет понимать, ценить и любить. Но где же найти свою вторую половинку? Неудивительно, что за последние годы именно интернет стал доминирующим способом для знакомства и завязывания отношений.

Как говорится в исследовании 2019 года, проведенном Стэнфордским университетом, 39% пар воспользовались для знакомства онлайн-сервисами или приложениями.

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Однако больше всего исследователей удивило, как быстро уменьшилось количество людей, которые находят своих партнеров через друзей или общих знакомых. Если 10 лет назад, когда проводилось предыдущее исследование, таких было 34%, то сейчас – только 20%.

Вот как изменились традиционные способы знакомства пар: фото

На первый взгляд кажется, что увеличивается количество людей, которые находят свою половинку в баре или ресторане. Однако, исследователи комментируют: такие данные только показывают, что люди провели там первое свидание "вживую", а познакомились перед этим – все равно в интернете.

Кроме того, в прошлое уходит и такой романтичный тип знакомства, как "детская любовь на всю жизнь". С одноклассниками и друзьями детства в брак сейчас вступают крайне редко. То же самое – с ранними университетскими браками. Интересно, что не в трендах сейчас и служебные романы.