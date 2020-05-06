Где родителям взять энергию для постоянного ухода за ребенком на карантине: полезные советы

Сейчас родителям нужно больше энергии для воспитания ребенка. Так, данные свидетельствуют, что пандемия истощила больше всего матерей, которые весь карантин ухаживают за детьми, делают множество дел дома и, возможно, даже дистанционно работают.

Ни одна мама не может все делать сама, поэтому им всегда нужна поддержка, а также много энергии. Поэтому издание Motherly опубликовало несколько советов, которые помогут женщинам обеспечить себя энергией на карантине.

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Спрячьте телефон (и пульт от телевизора)

Возможно, вы чувствуете истощение сейчас больше чем когда-либо прежде. В частности, это может быть связано с постоянным отслеживанием новостей о коронавирусе, листанием соцсетей для отдыха или просмотром телепередач вечером. Но именно это отнимает большую часть вашей энергии.



Выделяйте для себя хоть несколько минут в день / Фото 4mama

Так, время от времени вы можете расслабиться за просмотром фильма на выходных, но не стоит делать это каждый день. К тому же, специалисты рекомендуют выключать телефоны или компьютер минимум за час до сна. Это поможет вам сохранить энергию и лучше спать ночью.

Больше двигайтесь

Физические упражнения повышают уровень дофамина – гормона, который передает эмоциональную реакцию и позволяет чувствовать удовольствие. Советуем вам выйти на свежий воздух на прогулку возле дома, или устроить танцевальную вечеринку в гостиной, или провести вечер за йогой.

Поставьте движение (это может быть спорт, упражнения или даже легкая прогулка) в вашем списке обязательных задач, выполняя это минимум три раза в неделю. Ваше тело и разум нуждаются в энергии и будут благодарны за дополнительные физические упражнения.

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Не делайте много дел

Несмотря на то, что большинство мам гордятся способностью к многозадачности, исследования показывают, что люди на самом деле чувствуют себя ужасно, сосредотачиваясь на нескольких задачах одновременно.

Ведь когда мы думаем, что делаем много дел одновременно, мы перекладываем свое внимание с одного дела на другое, а это заставляет мозг работать гораздо больше и тяжелее, чем если бы мы сосредотачивались на одной задаче. Так, люди становятся менее эффективными и более истощенными.

В то же время рекомендуем попрактиковаться в выполнении одной задачи. И старайтесь не браться за другую задачу, пока не выполните предыдущую. Не перегружайте себя и тогда у вас будет больше энергии.

Немного свободного времени ежедневно

Специалисты отмечают, что стоит намеренно выделять себе несколько небольших интервалов в течение дня. Так, только пять минут для одного перерыва в день поможет вам отдохнуть и не перенапрягать свой мозг.



Давайте себе отдыхать от детей, телефона и телевизора / Фото Focus

Жизнь гораздо интереснее, когда вы не спешите и позволяете себе расслабиться и отдохнуть.

Определите приоритеты

Ставьте для себя приоритеты в течение для, что наиболее важно, а остальные дела оставьте кому-то другому или на следующий день.

Вместо того, чтобы делать все дела, потому что это "ваши обязанности" у вас не будет времени на себя и отдых. Если у вас есть партнер или родители дома, то переложите некоторую ответственность на них. И перестаньте чувствовать себя виноватой за это, вы не суперженщина.

Сначала позаботьтесь о себе

Вы, наверное, не раз слышали фразу: "Нельзя налить воды из пустого стакана", но цитата Пенни Рейд, "Не поджигай себя, пытаясь согреть других", гораздо точнее отражает необходимость ухода матерей за собой.

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Вы не можете заполнить собой отсутствие других людей, а также не можете быть лучшей версией себя, если вы не занимаетесь тем, чтобы жить в удовольствие. Вы можете делать все, что вам хочется – писать, читать, заниматься спортом, рисовать или организовывать какие-то мероприятия – все, что делает вас собой.

Поиск энергии прежде всего требует того, чтобы мамы научились заботиться о себе, работать умнее, а не труднее, а также тратить время на то, что для них важно.