Гениальная идея: в Канаде объединили дома престарелых с детскими домами

Такой эксперимент провели ученые из университета Бангора и результат превзошел все ожидания. Ведь благодаря этому старики нашли любящих внуков, а дети-сироты почувствовали, что такое родительская любовь и забота.

Исследователи зафиксировали улучшение всех жизненных функций у пожилых людей, в том числе "горящие глаза" (имеется в виду, счастье и радость у людей) и сильный интерес к жизни. Об этом сообщило издание The conversation.

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Было заметно, что дети-сироты впервые перестали быть скованными, напуганными, неуверенными, расстроенными и превратились в обычных неугомонных детей. Так, одни нашли семью, которой у них никогда не было, а другие – снова почувствовали тепло родного дома, заполненного внуками.

Хорошая ли идея такого объединения? Психолог Наталья Братасюк в комментариях "Семье 24" рассказала, что объединение детдома и дома престарелых может быть оправданным. Поскольку дети нуждаются в бабушке и дедушке, которые бы никуда не спешили, могли пообщаться, играть и читать сказки, рассказывать истории.

А старые люди, в свою очередь, нуждаются в том же общении, хотят отдать свое внимание, свои чувства другим. Поэтому здесь потребности детей и пожилых людей совпадают. Кроме того, дети учатся заботиться о других,

– добавила она.

Известно, что в последние 20 лет эта концепция все чаще применяется в США, где открывается все больше и больше "домов общего ухода".

"В наши дни традиционные семьи разделены расстоянием, временем и непониманием между поколениями, но программы, объединяющие детей и старших взрослых, могут изменить мировоззрение общества. Дети – это будущее мира, но это не значит, что мы должны забывать о старшем поколении", – отмечают психологи.