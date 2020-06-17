Ученые выяснили, что дети могут отличать один язык от другого, еще не научившись и говорить. Так, годовалые малыши вполне понимают разницу между языками.

Об этом заявили ученые из Университета Помпеу Фабра, пишет Nplus1.

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Как проходило исследование

Психологи провели эксперимент, в котором приняли участие 13-15-месячные дети. Во время первого эксперимента каждому младенцу показывали видео с участием двух женщин. Сначала каждая из них представлялась: первая женщина говорила на незнакомом детям языке (венгерском), а вторая – на их родном – на испанском.

Одна женщина вставала за ширму перед столом, на котором стояли два предмета (красный конус и зеленая бутылочка), один из которых женщина брала в руки и держала несколько секунд. А вторая просто сидела за столом.



Исследования психологов из Университета Помпеу Фабра / Фото nplus1

Затем первая женщина на венгерском языке просила другую, сидящий за столом, подать тот предмет, который она держала в самом начале. После этого вторая женщина поднимала нужный и ненужный предмет. Дети за всем этим внимательно наблюдали.

Реакцию детей оценивали по тому, как они пристально смотрят на положение девушек. Это известный тест, суть которого в том, что если ребенок чем-то удивлен, он будет дольше рассматривать вещь или человека. Так, если женщины говорили на одном языке, то дети быстро теряли интерес, а если женщина, которая не знала венгерский, все-таки помогала другой и давала правильный предмет, младенцы удивлялись.

Результаты ученых

Исследователи считают, что дети, которые еще сами не умеют говорить, вполне понимают коммуникативную функцию языка. К тому же, младенцы понимают разницу между языками и делают вывод, что людям нужно говорить на одном языке, чтобы понять друг друга.

Однако дети, которые растут в двуязычной среде, своей реакции показали, что люди могут понять собеседника, даже если тот не знает их языка.