Свадьба – особое событие в жизни каждого человека. Каждый год супруги отмечают памятный и важный день в кругу семьи или наедине, наслаждаясь моментом, проведенным вместе. Каждая годовщина имеет свое название и традиции. Что дарить на годовщину свадьбы – читайте дальше.

День заключения брака – первый юбилей, который называется Зеленой свадьбой, информирует 24 канал. Он является днем самой свадьбы и точкой отсчета новых годовщин. Зеленая свадьба празднуется в течение первого года после заключения супружеского союза.

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Обычно, на Зеленую свадьбу дарят цветы. Символ этого юбилея – листья мирта в свадебном венке, который невеста сплетает себе в день свадьбы.

1 год – Ситцевая или Марлевая свадьба

Ситцевую свадьбу празднуют в первый год супружеской жизни. Первый важный семейный праздник связан с тканью ситец – легким и нежным материалом. Ситцевая свадьба символизирует еще недостаточно прочные, однако полные любви отношения. На Ситцевую свадьбу уместно дарить постельное белье, одежду (рубашку, платье).

2 года – Бумажная или Стеклянная свадьба

Второй год семейной жизни – это так называемая проверка жизненных проблем в молодой семье. Очень часто ко второй годовщине в семье появляется малыш, и очень важно поддерживать любовь, сохранять дружную и крепкую семью.

Бумага – символ непрочности, поэтому только от мужа с женой зависит, смогут ли они сохранить равновесие брака. На Бумажную свадьбу принято дарить семейный фотоальбом, эксклюзивный блокнот, хорошие книги, билеты на концерт или на спектакль.



Что подарить супругам на годовщину свадьбы: полезные идеи

3 года – Кожаная свадьба

За 3 года семейной жизни семья якобы окрепла, однако есть еще определенные изменения, которые продолжают формироваться.

Лучший подарок на кожаную свадьбу для мужчины – кожаное портмоне, и изысканный кожаный кошелек – для женщины. Также на кожаную годовщину дарят красивые изделия из хрусталя.

4 года – Восковая или Веревочная свадьба

В этот период супруги лучше познают друг друга и теснее переплетаются, подобно веревке. Дарят супругам на Веревочную свадьбу льняные скатерти, полотенца, покрывала.

5 лет – Деревянная свадьба

Деревянная свадьба – первый серьезный юбилей. Семью, которая прожила 5 лет в браке, сравнивают с деревянным домом, которому еще могут грозить пожары – семейные ссоры.

По поверью, если семья посадит дерево на 5-летний юбилей, то сможет пережить все невзгоды. На Деревянную свадьбу дарят украшения, ложки, вилки и деревянные шкатулки.

6 лет – Чугунная свадьба

Чугун – довольно хрупкий металл. Несмотря на свою надежность, на самом деле он может треснуть от любого удара. На 6-ю годовщину свадьбы дарят чугунные горшки и сковородки.

7 лет – Медная свадьба

Считается, что 7 лет супружеской жизни – это первая благородная годовщина. И хоть медь и не столь прочный металл, но все же – благородный. Лучший подарок на годовщину Медной свадьбы – столовое серебро, набор столовых принадлежностей.

Также в дату Медной свадьбы муж может подарить жене золото, серебро или платину, а жена в ответ ему также может сделать подарок из какого-то драгоценного металла.

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8 лет – Жестяная или Маковая свадьба

Жестяная свадьба считается тем временем, когда супруги уже убедились в прочности своих связей друг с другом. Принято дарить на 8-летие брака кухонную утварь из жести (формы для выпечки, подносы), бытовые приборы, а также чай, конфеты в жестяных коробках.

9 лет – Фаянсовая или Ромашковая свадьба

На 9-летие совместной жизни наступают некие критические моменты, которые следует пережить, поэтому брак может легко дать трещину, как фаянс. По другой версии, семейные отношения становятся крепче, как хороший чай – и фаянсовые чашки, наполненные чаем, являются символом красоты семейных отношений. На Фаянсовую свадьбу принято дарить посуду из фаянса, фарфора, хрусталя и простого стекла.



Список подарков, которые принято дарить на годовщину свадьбы

10 лет – Оловянная свадьба

На 10-летие брака в гости приглашают всех, кто присутствовал на регистрации брака. Муж дарит жене букет красных роз. Подарки должны быть символичными и недорогими.

11 лет – Стальная свадьба

Отсчет нового десятилетия семейной жизни показывает, что отношения закалились, стали крепкими. Принято дарить сувениры из стали, различные электроинструменты.

12 лет – Никелевая свадьба

Смысл празднования Никелевой свадьбы в обновлении супружеских отношений, в напоминании того, что необходимо поддерживать огонь семейных отношений. Празднуется в узком семейном кругу.

В годовщину Никелевой свадьбы принято дарить все, что угодно – от фруктов и цветов, до денег в тех количествах, с которым гостям не жаль расставаться.

13 лет – Кружевная свадьба

На 13-м году супружеской жизни необходимо особенно ценить брак, потому что он такой же тонкий, как кружево. Заведено дарить кружево и белые цветы.

14 лет – Агатовая свадьба

Агат является символом благополучия, здоровья и процветания. Брак, просуществовавший до агатовой свадьбы, можно назвать благополучным и крепким. Такому браку не страшны никакие препятствия. Рекомендуется подарить украшения из агата, фигурки из слоновой кости.

15 лет – Хрустальная свадьба

Хрустальная свадьба свидетельствует о чистоте и ясности отношений супругов. Рекомендовано дарить вазы, бокалы, салатницы из хрусталя и стекла.

16 лет – Топазовая свадьба

Сильное в нумерологии число шестнадцать обещает финансовую стабильность, сочетая ее с чистыми и красивыми отношениями. Дарят на 16-ю годовщину свадьбы украшения из этого камня или вещи бледно-голубого цвета.

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17 лет – Розовая свадьба

Семнадцатая свадебная годовщина призвана освежить чувства, вдохновляя пару на романтические поступки. На Розовую свадьбу муж должен подарить жене букет роз.

18 лет – Бирюзовая свадьба

Бирюзовая свадьба супругов – это символ любви и новых возможностей. В этот день дарят украшения из бирюзы.

19 лет – Гранатовая или Гиацинтовая свадьба

К Гранатовой свадьбе часто чувства супругов вспыхивают с новой силой. Дарят вещи красного цвета, также украшения с камнем гиацинт будут прекрасным подарком.

20 лет – Фарфоровая свадьба

В новый семейный юбилей праздничный стол сервируется новой фарфоровой посудой, которая показывает возросший (по сравнению с Фаянсовой свадьбой) достаток семьи. Дарят в этот день также фарфор.

25 лет – Серебряная свадьба

Эта дата символизирует драгоценный опыт, накопленный за годы совместной жизни. Мужу и жене в этот день нужно обменяться серебряными кольцами.

30 лет – Жемчужная свадьба

На Жемчужную свадьбу муж должен подарить жене ожерелье из жемчужин. Жемчуг является символом безупречных семейных отношений. Этот подарок – своего рода напоминание о тех слезах, что были пролиты женой во время семейных неурядиц, муж как бы просит прощения за свои неудачные слова и поступки.

35 лет – Полотняная или Коралловая свадьба

Символом этой годовщины является полотняная скатерть, олицетворяющая собой мир, благополучие и домашний уют. Эта годовщина – прославление хозяйки дома, которой удавалось все эти годы сохранять тепло домашнего очага.

Самый популярный подарок в годовщину Полотняной свадьбы – классический комплект постельного белья, одежда для детей, ковер или плед.



Как празднуют годовщины свадьбы супружеские пары: полезная информация

40 лет – Рубиновая свадьба

Символом является рубин – камень огня и любви. Его цвет – цвет крови, а значит, и отношения между супругами "кровные". Муж и жена могут инкрустировать рубин в обручальные кольца.

50 лет – Золотая свадьба

В день Золотой свадьбы муж и жена дарят друг другу новые обручальные кольца, а старые передают неженатым внукам и правнукам как семейную реликвию.

60 лет – Бриллиантовая свадьба

Нет в мире ничего крепче бриллианта. И пару, которая прожила вместе 60 лет, уже невозможно разлучить. Принято дарить на 60-ю годовщину свадьбы бриллианты, впрочем супруги уже находятся в достаточно зрелом возрасте, поэтому лучшим бриллиантом для них будет праздничный ужин за одним столом со своими детьми и внуками.

70 лет – Свадьба благодарности

В этот день супруги получают большую благодарность за то, что дали жизнь всей семье. Дети и внуки дарят юбилярам все, что они пожелают.

75 лет – Коронная свадьба

Коронная свадьба якобы венчает короной счастливо прожитую жизнь. Празднуется в широком кругу родственников, детей и внуков.