Как голливудская актриса Джессика Альба создала успешный бизнес: секреты успеха

Звезда Голливуда Джессика Альба – одна из самых успешных мам в бизнесе. В 2012 году актриса вместе с мужем Кристофером основала компанию The Honest Company, которая за первый год принесла 12 миллионов долларов. Секреты успеха бизнеса Джессики Альбы и советы, как все успевать, ухаживая за детьми, - читайте в материале.

С чего все началось

Джессика пришла к предпринимательству по принципу "если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам". В 2008 году актриса, которая была беременна старшей дочерью, постирала заготовленные вещи средством известного бренда, и получила ужасную аллергическую реакцию, пишет издание Forbes.

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Впоследствии она выяснила, что ее организм реагирует не на продукты, а на консерванты, пестициды, нитраты и сульфаты. Ей пришлось перейти на органическую, выращенную без химикатов пищу, и постепенно это стало ее способом жизни.

Поэтому Джессика с мужем начала с небольшого производства экологичных одноразовых подгузников и продавала их сайте The Honest Company. Впоследствии ассортимент расширился до предметов личной гигиены, бытовой химии и детской косметики.



Джессика Альба открыла собственный эко-бренд / Фото Joinfo

В 2012 году компания заработала 12 миллионов долларов, а в 2013-м цифра выросла до 60 миллионов долларов. Таким образом, в роли предпринимательницы Альба оказалась не менее успешна, чем в кино.

В 2015 году Джессика пережила еще один тяжелый приступ аллергии. На этот раз его спровоцировал бальзам для волос – реакция была такой сильной, что актрису увезли из дома на "скорой". Вернувшись домой, она сразу села за планирование линии органических косметических продуктов Honest Beauty.

Какова причина такого успеха? Специалисты считают, что, похоже, Джессика Альба с мужем реализовали классическую формулу предпринимательского успеха, в которой есть три принципиальных компонента: максимально использовать популярность, что заслуживает доверие к бренду, создать лояльную клиентскую базу и постоянно расширять бизнес.

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Интересно, что рабочий стол Альбы находится не в отдельном кабинете, а в большом офисе формата open space, рядом с другими сотрудниками компании.

В нью-йоркских магазинах в секции The Honest Company на полках никак не выделяются продукты от Альба, на них нет ее фото. Актриса появляется только в видеороликах на маленьком экране, установленном на полке среди товаров, в котором она объясняет, как вместе со своим мужем и специалистом по здоровому образу жизни создала компанию.

Так выглядит офис The Honest Company: фото

"Мы не могли поступить иначе. Я не нашла для себя и своих дочерей экологически чистых, нетоксичных товаров, поэтому пришлось сделать их самой", – говорит Альба.

Добавим, что в 2015 году Forbes поместил актрису на обложку выпуска, посвященного самым богатым self-made предпринимательницам.

5 секретов бизнес-успеха Джессики Альбы

Быть искренней

Альба, мать двоих детей, признается, что создала компанию для себя. Она сама является клиенткой собственной компании. Так, один покупатель, увидев ролик с Альбой, сказал: «Кажется, что она на самом деле собирается делать безопасные товары для детей. Для меня это важно". Другой добавил: «Она не фальшивит. Ее имени даже нет на упаковке. Дело не в том, что она знаменитость. Дело в том, что она думает, как мама».

Грамотно использовать свой имидж и славу

Имидж Альбы гармонично сочетает доступность и гламур. Это превращает ее в положительную ролевую модель среди современных мам.

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Не выставлять напоказ своих детей

Поклонники любят рассматривать фотографии звезд с детьми. Но, в отличие от некоторых голливудских мам, Альба этим не злоупотребляет и не часто показывает своих дочерей. Они не стали моделями ее бренда. Время от времени она вспоминает дочерей в интервью, но всегда по делу, а не для рекламы.



Джессика Альба с мужем и детьми / Фото Spletnik

Быть стратегом

Все, от названия компании до списка ее розничных партнеров, показывает, что у компании и ее руководителей есть перспективное видение. Вместо того чтобы разместить свои имена на товарах другого производителя, Альба и Кристофер делают собственную продукцию. Это рискованно, зато товар заслуживает больше доверия, чем большинство других брендов знаменитостей.

Заниматься благотворительностью

За два с половиной года с момента запуска The Honest Company Джессика передала нуждающимся 540 тысяч единиц продукции компании. Кроме того, компания предоставляет работу людям с ограниченными возможностями и передает часть прибыли в благотворительные фонды. В магазинах действует спецпредложение: при покупке детской кровати еще одна дарится благотворительной организации (кровати сделаны из натурального дерева и нетоксичной краски).