Google Translate помог паре познакомиться и влюбиться: фантастическая история

В современном мире влюбиться могут люди из совершенно разных стран, ведь благодаря новым технологиям у них не должно возникнуть проблем с языком. Так, одна пара познакомилась во время путешествия и, не понимая друг друга, начала общаться в Google Translate, который и стал их символом любви.

Это история о 23-летней британке Хлое Смит и 25-летнем итальянце Даниэле Мариско, которые решили провести каникулы на острове Ибице в Испании, передает издание Inspiring Life.

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Хлоя и Даниэле познакомились в клубе и сразу поняли, что понравились друг другу. Однако у них возникла большая проблема – Даниэле не разговаривал на английском, а Хлоя не понимала ни одной фразы на итальянском.



Хлоя Смит и Даниэле Мариско / Фото Inspiring Life

Если для многих это станет критическим препятствием, то для этой пары такая проблема только укрепила их любовь. С помощью Google Translate парень и девушка могли пообщаться и даже освоить основы языка друг друга.

В Даниэле было что-то захватывающее, и то, что мы не могли понять друг друга, не воспринималось как проблема,

– объясняет Хлоя.

Через неделю после того, как они познакомились, пара вместе поехала в Барселону, чтобы еще больше укрепить отношения, которые они только начали. Впоследствии они вернулись по домам, но отношения продолжались в интернете, пока они не решили съехаться.



Пара познакомилась благодаря Google Translate

Жить влюбленные будут в итальянском Неаполе, где Даниэле живет с родителями. Теперь пара не требует разговоров через Google Translate, они общаются преимущественно на английском, но Хлоя совершенствует свой итальянский, чтобы у них были двуязычные отношения.