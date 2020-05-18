Гороскоп для мамочек: узнайте, какая вы мама по знаку Зодиака

У мам каждого знака Зодиака свой стиль воспитания детей. Поэтому посмотрите на себя, вы строгая или снисходительная мама, мама-друг или мама-наставник, спонтанная или слишком ответственная? Узнайте больше о том, какая вы мама в зависимости от гороскопа.

Некоторые знаки Зодиака справляются с воспитанием детей гораздо лучше, чем другие. Поэтому читайте свой гороскоп от издания Elle и узнайте, какая вы мама.

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Овен (21 марта – 20 апреля)



Мама-Овен / Фото Семья

Вы довольно активная мама, которая любит своих детей и воспитание в целом. Она хочет сделать все как можно лучше для детей, но в жертву себя приносить не будет. Такие мамы воспринимают своего ребенка как отдельную личность и развивают в нем здоровую самооценку.

С другой стороны, мама-Овен слишком рано начинает считать своих детей взрослыми, поэтому они вырастают свободными и самостоятельными.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Мама-Телец / Фото Семья

Обычно, это серьезная и строгая мама. Однако, когда все идет по плану, они могут расслабиться и прекратить контролировать каждый шаг ребенка. Также Телец – отличный менеджер, поэтому их дети будут организованы и собраны, посещать только нужны занятия. А мама всегда будет авторитетом для ребенка.

Детям мамы-Телец прививает любовь к простым радостям жизни в виде вкусного блюда или красивого наряда, учит ценить жизненные удовольствия.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Мама-Близнецы / Фото Семья

Вас можно назвать мамой с множеством лиц, так вы меняете свои стандарты воспитания ежеминутно и отличаетесь непоследовательностью. Но в этом ваша фишка – быть самой эксцентричной мамой в районе. И вашим детям точно не будет скучно с вами. Такая мама всегда легко найдет развлечение своим детям и с большим удовольствием примет в нем сама участие.

Вероятно, мама-Близнец станет лучшим другом ребенку, поэтому ваши дети в будущем будут открыты в общении с другими.

Рак (22 июня – 22 июля)



Мама-Рак / Фото Семья

Маму-Рака считают идеалом материнства. Такие женщины умеют создать уютную и гармоничную атмосферу в семье. Иногда ребенок может открывать в вас новые черты, о которых вы только могли догадываться. Поэтому, вы с вашими малышами идеально дополняете друг друга.

Мама-Рак – это теплая и любвеобильная женщина, но которая слишком серьезно относится к воспитанию и обучению своих детей. Ее дети вырастают очень семейными и домашними.

Лев (23 июля – 23 августа)



Мама-Лев / Фото Семья

Такие мамы обычно очень креативные и артистичные. Для них воспитание детей – это способ самовыражения. Вы любите ставить высокие стандарты, даже если дети их не соблюдают. Но это разрушает особую атмосферу в семье, вы все равно останетесь самым влиятельным человеком в жизни своего ребенка.

Ее образ в глазах своих чад должен быть идеальный, поэтому дети такой мамы часто вырастают склонными к послушанию и покорности: они всегда причесаны и красиво одеты, но их внутреннему миру мама часто уделяет недостаточно внимания.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Мама-Дева / Фото Семья

Это мамы, которые одновременно любят свободу и контролируют своих детей. Материнство может пугать вас своей непредсказуемостью, но в то же время окрыляет и вдохновляет на новые свершения. Вы сможете достичь больших высот и сделаете своих детей счастливыми.

Эти мамы учат детей правильным поступкам и подходу ко всему с холодной головой. Мама-Дева очень заботливая и готова поддерживать ребенка всю жизнь, но она выражает свои чувства больше делом, чем лаской, чего может не хватать малышам.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Мама-Весы / Фото Семья

Дети помогают Весам стать собранными и избавиться от привычки делать все в последний момент. Мамы любят жить ради своего ребенка и воплощать в нем свои нереализованные амбиции и мечты. Однако не переусердствуйте, ваш ребенок – тоже уникальная личность, дайте ему больше выбора.

Также дети мамы-Весов усваивают от нее лояльность к внешнему миру и миролюбие, умение сглаживать конфликтные ситуации и находить общий язык со всеми вокруг.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Мама-Скорпион / Фото Семья

Такая мама сразу показывает детям свое настроение, поэтому дети с ними особо не покапризничают. Хотя материнство дается вам довольно легко, часто будет казаться, что некоторые вещи невозможно выполнить. А сложнее всего вам будет смириться с тем, что ваш ребенок тоже личность, имеет собственные желания и увлечения.

Такая мама способна распознать талант своего ребенка и направить его в правильное русло. Однако также она склонна вмешиваться во все жизненные ситуации ребенка, чтобы держать все в поле своего контроля.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Мама-Стрелец / Фото Семья

Это спонтанная мама, которая считает материнство интересным опытом. Да, вы легко находите общий язык с детьми, но ежедневная рутина и уход за детьми может вас пугать. Попробуйте найти в материнстве новые возможности для спонтанности и чаще устраивайте сюрпризы для своей семьи.

Такая мама много ездит и путешествует со своими детьми. Она постоянно находится в движении, и дети усваивают этот жизненный ритм, становятся такими же легкими на подъем, не боятся рисковать ради достижения целей.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Мама-Козерог / Фото Семья

Вы не только мама, но и папа в одном флаконе, ведь довольно строги со своими малышами. Вы любите давать детям важные уроки, которые потом станут отличным жизненным опытом. В общем, мама-Козерог – это железная леди, которая воспитает из своих детей сильные личности с волевым характером.

Часто мама-Козерог бывает слишком организована. А такое чрезмерно серьезное отношение к правильному режиму может вызвать у ребенка чувство несвободы. Правда, это уравновешивается уважением к личности ребенка.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Мама-Водолей / Фото Семья

Такая мама часто не любит рамок и правил – вы живете в упорядоченном хаосе. Ваша роль – ненавязчивая дружба, и вы сможете построить такие отношения с детьми. Но попытайтесь не принадлежать только ребенку, больше уделяйте времени другим делам.

Мама-Водолей склоннна учить детей, как жить в жестоком современном мире благодаря веселью и невероятной эмоциональности. Для детей мама – самая авторитарная из всех, поэтому дети с сильной индивидуальностью часто вырастают бунтовщиками.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Мама-Рыбы / Фото Семья

Такие мамы – это воплощение эмпатии, чувственности и духовности. Вы точно умеете сделать каждый день незабываемым, от чего ваши дети будут в восторге. Так, в вашей семье присутствует атмосфера любви и поддержки.

Однако, мамы-Рыбы не умеют четко провести границу между собой и детьми: они чувствуют детей продолжением самих себя. Это способствует более раннему становлению ребенка в эмоциональной и сексуальной жизни, но лишает их этической опоры.