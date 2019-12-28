Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Когда мы начинаем отношения, то хотим, чтобы именно этот человек остался рядом с нами навсегда. Однако впоследствии пары могут расходиться, потому что не все люди подходят друг другу. Поэтому астрологи оценили вероятность долгих, крепких и счастливых отношений у разных знаков зодиака.

Поэтому если вы хотите прожить всю жизнь в любви, счастье и согласии со своей второй половинкой, то можете подбирать свою идеальную пару по знаку Зодиака.

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Совместимость с Овном (21 марта – 20 апреля)

Строить отношения с Овном сложно, так как этим знаком управляет Марс – планета, которая названа в честь древнеримского бога войны. Не всем из зодиакальных созвездий будет по зубам этот "крепкий орешек".

Больше всего для Овнов подходят такие знаки зодиака:

Овен + Весы

Эта пара основана по принципу "противоположности притягиваются". Звезды говорят, что у Овна и Весов один уклон, но только при условии, что партнеры достаточно взрослые и мудрые. Если речь идет о подростках или молодых людях, скорее всего, отношения с треском развалятся на стадии гражданского брака.

Овен + Водолей

Астрологи считают Овна и Водолея отличной парой, которая сможет вместе прожить долгие счастливые годы. Это один из лучших примеров хорошей совместимости знаков в зодиакальном созвездии.

Овен + Лев

Если у Льва хватит мудрости и сил справиться со своевольным и своенравным Овном, то у пары отличные перспективы. И будущее их будет полностью зависеть от Льва – того, насколько он готов восхищаться партнером и отношениями.

Овну совершенно не подходят такие знаки зодиака: Рак, Дева, Скорпион.

Совместимость с Тельцом (21 апреля – 21 мая)

Телец больше других в созвездии чувствует вибрации Венеры. Это теплый, страстный и нежный знак зодиака, который может найти общий язык практически со всеми. Но есть среди них и те, с кем Тельцу откровенно не по пути.

Больше всего для Тельцов подходят такие знаки зодиака:

Телец + Рак

Это хороший союз, в котором партнеры будут чем-то похожи на братьев. "Старший брат" Телец будет отвечать за практическую сторону отношений, а "младший" Рак – вдохновлять Тельца на свершения. Если в этих отношениях и будут какие-то проблемы, то партнеры быстро и безболезненно придут к компромиссу и устранят их.

Телец + Дева

Этот тип совместимости называют "Отец и ребенок": "отцом" здесь будет выступать Телец, а "ребенком" – Дева. Отношения этих партнеров начнутся с дружбы, которая плавно перейдет в любовную историю. А что может быть лучше, чем отношения, построенные на настоящей дружбе.

Телец + Скорпион

История этих партнеров будет построена по принципу "противоположности притягиваются". Телец и Скорпион настолько разные, что им будет интересно друг с другом, они будут гармонично дополнять свою половинку, вдохновлять и обучать отступать от известных канонов. Это хороший союз, если партнеры мудры и опытны.

Тельцам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Овен, Весы, Стрелец.

Совместимость с Близнецами (22 мая – 21 июня)

В отношениях с Близнецами скучать не придется. Этот подвижный и коммуникабельный знак находится под покровительством Меркурия – планеты коммуникации и поездок. Но не все из зодиака смогут составить им отличную компанию на их жизненном пути.

Больше всего для Близнецов подходят такие знаки зодиака:

Близнецы + Дева

Это хороший тип совместимости, который астрологи называют "Покровитель и советник". В роли "покровителя" будет мудрая Дева, а "советника" – энергичные и эрудированные Близнецы. Эти двое буквально горы свернут, если сумеют найти общий язык.

Близнецы + Весы

Еще одна неплохая пара. К тому же, если партнеры станут более прагматичными, то они смогут построить вполне жизнеспособные отношения. Роль первой скрипки придется играть Близнецам.

Близнецы + Водолей

Еще один пример пары, которая создана по принципу "Ребенок и отец". Астрологи говорят, что у этих двоих прекрасные шансы построить серьезные отношения. Но единственная проблема в этой паре – Близнецы склонны к изменам, а Водолей измену никогда не простит.

Близнецам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Близнецы, Козерог, Скорпион.

Совместимость с Раками (22 июня – 22 июля)

Особенности Рака в любви определяет управляющая им загадочная и противоречивая Луна. Этот знак зодиака непредсказуемый в своем изменчивом настроении, эмоциональный и уязвимый. Неудивительно, что с таким характером он несовместим со многими в Зодиаке.

Больше всего для Раков подходят такие знаки зодиака:

Рак + Телец

Если эти двое встретятся, то это будет любовь, как в сказке – "жили они долго и счастливо и умерли в один день". Телец будет опорой для уязвимого Рака, зато Рак откроет Тельцу его собственную душу. В этой паре будет и искренняя любовь, и настоящая дружба.

Рак + Дева

В этих двоих неплохая совместимость, но такие пары редко встречаются в реальной жизни. Все из-за сложности с инициативой – никто из партнеров не хочет брать все в свои руки. Но если получится, то Рак "разгадает" Деву – по-настоящему нежную и чувственную натуру.

Рак + Рыбы

В этих отношениях Рак сможет расслабиться, потому что Рыбы возьмут инициативу в свои руки. Оба знака – чувственные, романтические и "на своей волне", так что им будет хорошо вместе. Обычно их отношения начинаются с дружбы, которая переходит в любовь.

Ракам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Близнецы, Водолей, Стрелец.

Совместимость со Львом (23 июля – 23 августа)

Колоритные и яркие Львы, которыми правят амбиции и гордость, так и манят к себе представителей противоположного пола. Те "слетаются к ним, как бабочки на огонь", но не всем удается создать крепкий брак. В зодиаке не так много знаков, у которых прекрасная совместимость со Львом.

Больше всего для Львов подходят такие знаки зодиака:

Лев + Овен

Это прекрасный, блестящий союз, ведь Лев – это знак любви для Овна, Овен – знак уважения для Льва. В таком союзе люди могут добиваться поставленных целей, потому что оба активны, оба стремятся выделяться в обществе, и в этой связке очень многое может получаться.

Лев + Весы

Они прекрасно дополняют друг друга, это прекрасный брачный и любовный союз, в котором царит полное взаимопонимание. Эти люди хороши друг для друга и в дружбе, и в романтических отношениях, и в путешествиях и приключениях. Вместе они могут учиться чему-то новому.

Лев + Стрелец

Это прекрасное взаимодействие, это люди одной стихии – стихии огня. Стрелец для Льва является знаком любви, обожания, игры. Им прекрасно удается взаимодействовать, в частности во время поездок в экзотические страны. Совместимость очень высокая – до 80-90%.

Львам абсолютно не подходят такие знаки зодиака: Козерог, Рыбы, Дева.

Совместимость с Девой (24 августа – 23 сентября)

Девы планируют от "А" до "Я" не только свой день, но и всю свою жизнь. Это очень дисциплинированные, трудолюбивые и организованные личности. Девы не прощают досадных ошибок как себе, так и другим людям, в том числе любимому человеку.

Больше всего для Дев подходят такие знаки зодиака:

Дева + Скорпион

Хорошая совместимость, особенно в том, что касается взаимосвязей и духовности. Они на одной волне, у них общие интересы. Оба очень ответственные знаки зодиака, очень верны своим обязательствам. Совместимость – около 70%.

Дева + Козерог

Прекрасный, очень монолитный союз, особенно если люди занимаются совместной деятельностью, работой, бизнесом. Если эти два прагматика сойдутся, то перед ними откроются буквально все двери. Со стороны их брак кажется браком по расчету, но на деле – это брак по взаимной любви.

Дева + Рак

У этой пары очень хорошая совместимость, поскольку Дева – наибольший авторитет для Рака. Рак может успешно решать чисто бытовые вопросы, а для Девы Рак – лучший "друг", поэтому очень хорошо, когда Дева и Рак в одной связке.

Девам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Водолей, Весы, Овен.

Совместимость с Весами ( 24 сентября – 23 октября)

Весы мечтают о спокойных, уравновешенных отношениях, но не со всеми знаками зодиака получится их построить. Есть в созвездии и те, кого Весам лучше обходить десятой дорогой.

Больше всего для Весов подходят такие знаки зодиака:

Весы + Близнецы

Прекрасная совместимость, так как Весы – знак любви, больших амурных отношений для Близнецов. У них есть взаимное доверие и сходство в мировоззрении. Достаточно легкий благоприятный союз без особых ссор. Совместимость – около 80%.

Весы + Лев

Они прекрасно дополняют друг друга, это прекрасный брачный и любовный союз, в котором царит полное взаимопонимание. Эти люди хороши друг для друга и в дружбе, и в романтических отношениях, и в путешествии, и в приключении. Вместе они могут учиться чему-то новому. Они прекрасные товарищи.

Весы + Стрелец

У этой пары прекрасная совместимость. Они отличные друзья, партнеры в путешествиях и в обучении. Весы и Стрелец хорошо понимают друг друга. Это очень хороший союз в браке, который основан на духовных ценностях.

Весы абсолютно не подходят такие знаки зодиака: Рыбы, Козерог, Рак.

Совместимость со Скорпионом (24 октября – 22 ноября)

Скорпион крайне темпераментный, поэтому часто действует под влиянием момента, забывая о разуме. В созвездии есть целый ряд знаков, которым подобный подход не придется по вкусу. Им лучше не связываться с темпераментной и харизматичной личностью.

Больше всего для Скорпионов подходят такие знаки зодиака:

Скорпион + Рак

Между ними царит полная гармония. Это люди, которые могут понимать друг друга, любить, находить очень хорошие взаимосвязи. И, конечно, вместе отправляться на курорты, связанные с водой. Такие романтические путешествия будут их согревать.

Скорпион + Дева

Хорошая совместимость, особенно в том, что касается взаимосвязей и духовности. Они на одной волне, у них общие интересы, если людей не поглощает рутина отношений. Оба очень ответственные знаки Зодиака, очень верны своим обязательствам.

Скорпион + Козерог

В отношениях между этими людьми доминирует взаимопомощь, взаимопонимание. Они учатся друг у друга. Лучший друг для Козерога, которого только можно придумать – Скорпион, а для Скорпиона Козерог является лучшим близким человеком.

Скорпионам абсолютно не подходят такие знаки зодиака: Лев, Водолей, Близнецы.

Совместимость со Стрельцом (23 ноября – 22 декабря)

Основные черты характера, которые отличают его от других, – свободолюбие и честность. Больше всего Стрелец ценит независимость. Он энергичен и откровенен. Однако любознательный и прямолинейный Стрелец не всем по нраву.

Больше всего для Стрельцов подходят такие знаки зодиака:

Стрелец + Лев

Прекрасное взаимодействие, это люди одной стихии – стихии огня, они дополняют друг друга. Стрелец для Льва является знаком любви, обожания, игры. Стрелец уважает Льва – это тот знак Зодиака, который является для него учителем, расширяет его горизонты. Им прекрасно удается взаимодействовать, в частности, во время поездок в экзотические страны.

Стрелец + Водолей

Прекрасное сочетание самых свободолюбивых знаков Зодиака. Оба дают друг другу свободу, понимание. Очень хорошо, если их объединяет общая идеология, похожее мировоззрение, фантастические проекты. Это союз двух романтиков, которые читают стихи и превозносят друг друга.

Стрелец + Овен

Между этими знаками зодиака прекрасный союз, полное взаимопонимание и сотрудничество. Эти люди созданы друг для друга. Совместимость в таком союзе очень высока – до 90%.

Стрельцам абсолютно не подходят такие знаки зодиака: Телец, Дева, Рыбы.

Совместимость с Козерогом (23 декабря – 20 января)

Сдержанность и замкнутость Козерога настораживает противоположный пол. Из-за этого в юности им редко когда везет в любви, зато в зрелые годы, когда к ним приходит уверенность в себе и достаток, за Козерогами тянется шлейф из разбитых сердец.

Больше всего для Козерогов подходят такие знаки зодиака:

Козерог + Телец

Это прекрасный союз. Люди могут дополнять друга, особенно в какой-то совместной деятельности – в финансах, на работе. Такая семья всегда имеет "загашник" – что один, что другой любят экономить, поэтому у них всегда есть деньги. Такой союз скрепляют материальные ценности.

Козерог + Дева

Прекрасный, очень монолитный союз, особенно, если люди занимаются совместной деятельностью, работой, бизнесом. У них могут иногда возникать ссоры, но как бы там ни было, отношения этой пары будут основаны на взаимном чувстве.

Козерог + Рыбы

У них прекрасная совместимость, особенно в дружбе и как у любовников. Их восторгают встречи, разговоры, совместные поездки, романтические вечера. В целом союз довольно доброкачественный, особенно если Козерог берет все в свои руки, а Рыбы не препятствуют этому. Совместимость – до 70%.

Козерогам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Лев, Близнецы, Весы.

Совместимость с Водолеем (21 января – 19 февраля)

Водолей находится под управлением планеты Уран. обычно, это сложные и противоречивые люди, с которыми строить отношения волнительно и интересно, но очень непросто.

Больше всего для Водолеев подходят такие знаки зодиака:

Водолей + Телец

Телец станет для Водолея этаким покровителем, который будет направлять и подбадривать его. Астрологи считают, что этот союз является более творческим и деловым, чем любовным, но много уважения и заботы достаточно для того, чтобы строить семью.

Водолей + Лев

Страсти в этом союзе будут так кипеть, что могут "сорвать крышку чайника". А все из-за того, что Водолей и Лев – это противоположности, а они, как учили нас на уроках физики, притягиваются. Поэтому это будет яркий роман, достойный экранизации.

Водолей + Весы

Это два знака воздушной стихии. Поэтому партнеры будут понимать друг друга с полуслова, потому что оба легко идут по жизни и видят ее в ярких красках. Даже если этим двоим не удастся построить семью, они все равно выйдут из отношений с друзьями, а не заклятыми врагами.

Водолеям совершенно не подходят такие знаки зодиака: Рак, Дева, Козерог.

Совместимость с Рыбами ( 20 февраля – 20 марта)

Рыбы считаются одним из самых противоречивых знаков зодиака. Они, по мнению астрологов, вобрали в себя черты всех остальных знаков – это мечтатели, живущие в мире собственных иллюзий.

Больше всего для Рыб подходят такие знаки зодиака:

Рыбы + Рак

У этих знаков прекрасная совместимость, так как Рыбы и Рак образуют гармоничную пару, которая пронесет любовь через годы.

Рыбы + Скорпион

Это прекрасная совместимость, потому что Рыбы найдут в лице Скорпиона "сильное плечо". Это будет больше похоже на отношения ребенка и отца, однако сильный партнер будет защищать Рыб от невзгод, а тот, взамен, подарит ему свою нежную привязанность.

Рыбы + Козерог

Рыбам будет хорошо и уютно в отношениях с Козерогом. На эмоциональные "качели" им рассчитывать не стоит, но душевная гармония гарантирована. Рыбы смогут свалить все на шею Козерога и наслаждаться жизнью.

Рыбам абсолютно не подходят такие знаки зодиака: Лев, Весы, Стрелец.