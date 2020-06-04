На фоне массовых протестов в США стоит поговорить о глобальных проблемах, в частности расизме, и с детьми. Но тут главное - не навредить малышу и воспитать у него понимание и толерантность. Как научить детей с уважением относиться к другим, независимо от цвета кожи, – читайте в материале.

Сейчас актуально обратить внимание детей на расизм из-за массовых протестов в США после смерти Джорджа Фройда, пишет издание Motherly.

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Известно, что правоохранители осуществляли арест мужчины, используя удушающий прием. На видео видно, что мужчина умолял не убивать его. Афроамериканец выкрикивал, что не может дышать, на что полицейский не обращал внимания, в результате Джордж Флойд умер.

Такой беспредел и расизм спровоцировали массовые протесты. Поэтому мы подготовили несколько фото, как протесты повлияли на малышей. Так как многие дети присоединились к своим семьям, и выглядит это очень сильно.

12 мощных фотографий детей на протестах по всему миру:

Антирасизм для детей

Психологи издания Parents подготовили несколько советов, как научить детей быть толерантными и с уважением относиться к другим людям.

Заложите положительные основы

В первые годы жизни ребенка родители должны заложить положительные основы, показывая ущерб от ненависти и воспитывая у малышей сочувствие и толерантность. "Дети знают, чем мы отличаемся, но они не рождаются, отождествляя людей с определенной расой, полом или этнической принадлежностью", – говорит доктор Дэвид Шонфельд.

А когда ребенок будет старше, скажите ему, что все люди относятся к одному биологическому виду, а различные оттенки кожи связаны только с генетическим наследием. Все люди одинаковы, независимо от цвета кожи.

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К примеру, напомните, что на прошлой неделе вы купили в магазине яйца белого цвета, а на этой неделе – упаковку коричневых яиц. Но они были одинаковыми внутри.

Важная памятка! Конструктивный диалог с ребенком всегда должен строиться по одной схеме: без паники, без оценочных суждений и с совместным поиском информации.

Следите за словами ребенка

Если ваш ребенок скажет на улице: "Эта женщина коричневая", родителям стоит просто согласиться с ребенком, а потом объяснить ему все нюансы. Потому что ученые говорят, что вы не расист, если просто заметили другой цвет кожи у человека. "Однако нежелание признать наблюдение ребенка может вызвать у него неправильное представление об этом", – говорит эксперт Парк.

Затем вы можете объяснить, что такое стереотипы, и придумать с малышами несколько примеров, которые показывают, что эти стереотипы на самом деле не соответствуют действительности. Обязательно акцентируйте, что нельзя критиковать человека за его расу или убеждения.

Помогите своим детям признать вред расизма

Если вы слышите, как ваш ребенок говорит что-то плохое, но не осознает этих слов, то поговорите с ним об этом. Для детей младшего возраста вы можете сосредоточиться на разговоре, почему слова оскорбляют других.



Научите ребенка помогать тому, над кем издеваются / Фото Ukrmedia

Когда ребенок станет старше, объясните, чем опасен расизм, почему стоит относиться к другим с уважением и как можно защитить кого-то. Скажите, что темнокожие люди часто сталкиваются с расизмом, однако нужно противостоять этой тенденции и помочь людям, которых угнетают.

Научите ребенка быть союзником

Расскажите детям, как они могут поддерживать людей, которые имеют другой цвет кожи. Обсудите с ребенком случаи расизма, с которыми он может столкнуться в жизни или интернете, и расскажите, что лучше делать в той или иной ситуации.

Указывайте на расизм в фильмах, играх и книгах

Указывая на расизм, вы помогаете ребенку развивать навыки критического мышления. А это впоследствии позволит ему не выделять людей с другим цветом кожи, и даже защищать их.

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Недавно эксперт Дженнифер Адаир очертила изданию Incontext три шага, которые помогут родителям воспитать "антирасистских" детей: