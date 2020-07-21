К сожалению, родители не часто поднимают тему денег в разговоре с детьми. Ведь они думают, что дети со временем самостоятельно научится распоряжаться деньгами. Так почему с детьми очень важно правильно говорить о деньгах?

Відповіді на найпоширеніші питання дала фінансова директорка багатопрофільного холдингу ACCA Ірина Мельниченко виданню Anywell.

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Чому важлива фінансова грамотність для дітей? Ірина Мельниченко наголосила, що батькам необхідно прикладати зусилля, щоб виробити у дитини здорове ставлення до грошей та навчити правильно поводитися з фінансами.

У якому віці говорити з дітьми про гроші

За словами експертки починати варто, коли дитина ще маленька. Наприклад, до 3 років у дитини формується система цінностей. І в цей період батьки закладають їй моделі поведінки.

До 5-6 років вже потрібно прищеплювати розуміння управління власними фінансами. Краще робити це за допомогою ігор. Тут чудово підходить монополія, ринок або бартер з вигаданими грошима. Дитина повинна вчитися усвідомлювати цінність грошей. Розуміти, що продукти купуються за гроші, зароблені працею.

До 7 років важливо пояснити дитині, як влаштований світ, що гроші – це ресурс. І якщо ти добре заробляєш, то можеш купити собі багато речей. Але тут варто не навчити марнославству.

Після 12 років складніше розвивати фінансові цінності, бо дитина приймає на себе шаблони соціуму та страхи, які прищеплює школа.

Як дитину навчити фінансовій грамотності

"Оскільки дитина розвивається і змінюється кожен день, необхідна системність. Важливо говорити з дитиною про усвідомленість протягом усього дитинства, а конкретну розмову про гроші ви можете заводити під час гри", – каже експертка.



Як навчити дитину поводитися з грошима / Фото seangrover

Часто батьки дають дітям гроші за допомогу по дому, але насправді це не дуже правильна стратегія. Оскільки прибирання, допомога в приготуванні їжі — це елементарні навички, які повинні бути у кожної людини. За це дитина не повинна отримувати гроші в своїй родині.

Краще спробуйте знайти варіант, як ви можете заробити гроші разом. Складіть план, скільки потрібно часу, щоб отримати певну суму, як ви будете діяти, економити і так далі. Можна підключити до цього дитину.

Як пояснити дитині, що у батьків немає можливості щось купити? Для цього варто провести розмову з позиції "ми разом". Не "я сказав", бо сучасні діти дуже прагматичні, вони здатні зрозуміти аргументи.

Що робити, якщо дитина багато вимагає

За словами Ірини Мельникової, не потрібно показувати дитині все, чим володіють батьки. Якщо мама і тато легко витрачають гроші, дитина це розуміє і починає знецінювати працю.

На батьків не має спрацьовувати фраза "у всіх в класі це є, тому і я хочу". До прикладу, якщо дитина хоче телефон останньої моделі, нехай аргументує, чому саме цей, а не старіша версія. Адже буває і таке, що дитині дійсно потрібна дорога річ для її розвитку.

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В такому випадку можна навіть обговорювати бюджет, який ви можете виділити на покупки для дитини, і в разі дорогої покупки, урізати інші витрати.

Як навчити дитину цінувати гроші? Насправді малюки не здогадуються , що таке робота і як вона пов'язана з зароблянням грошей.

Тому ви можете сказати дитині, що вам платять за те, що ви працюєте, що ваша робота приносить прибуток, на яку ви можете купити необхідні речі. Однак, буде набагато ефективніше, якщо ви зможете чаду це все показати. Тож, якщо є можливість, візьміть малюка з собою на роботу, покажіть йому офіс, своє робоче місце.

Найпоширеніші помилки, які роблять батьки

Вони намагаються дати дитині максимум всього: іграшок, поїздок, можливостей. Але через це у дитини немає свого бажання, у неї всього в надлишку і до підліткового віку вона може стати безініціативною.