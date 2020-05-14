Говорите правильные вещи: 5 фраз, которые помогут воспитать счастливых детей

Дети учатся вести себя и взаимодействовать с другими, слушая и глядя на родителей. Поэтому психологи назвали несколько фраз, которые необходимо часто говорить своим детям, чтобы воспитать их самостоятельными и счастливыми.

Кроме детально разработанных инструкций, родители должны держать в голове список того, что необходимо постоянно говорить ребенку. Издание Parents собрало самые полезные фразы, которые все мамы должны повторять своим детям.

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"Мне нужно подумать над этим"

Мамы часто страдают от рефлекса мгновенной реакции. "Ведь внезапные решения, которые приходят на ум, могут привести к разочарованию как вас, так и вашего ребенка. Говоря малышам, что вам нужно подумать над этим, вы "покупаете себе время" и взвешиваете плюсы и минусы, прежде чем дать ответ", – говорит доктор Могель.

Если ваш ребенок услышит, что вы часто говорите фразу: "Мне нужно об этом подумать", он сам научится принимать решения взвешенно. Это полезный навык для каждого человека.

"Как ты это чувствуешь?"

В последнее время много людей говорят о том, что родители "осыпают" своих детей слишком большим количеством похвал. Вместо такого чрезмерного энтузиазма, доктор Могель предлагает спросить ребенка "Как ты себя чувствуешь сейчас?", когда дети делают что-то хорошее.

"Хотя это немного пассивно-агрессивно, но такая фраза дает вам возможность воздержаться от похвалы и поощрения. Ваш ребенок останется довольным, не будет думать только о конечном результате и не будет ждать похвалы взрослых", – говорит доктор Могель.



Чаще спрашивайте ребенка о его чувствах / Фото Newsdaily

Эта фраза также работает в ситуациях, когда дети не чувствуют себя хорошо. Например, когда ребенок забудет что-то сделать, старайтесь скрыть свое раздражение и спросите о его чувствах. Этот вопрос заставит ребенка задуматься над тем, почему он не выполнил дело.

"Давай посмотрим, сможем ли мы найти в этом что-то хорошее"

Дождливый день, разбросанные игрушки по всему полу или отмена просмотра мультика – это плохие ситуации для ребенка. Но психологи поделились секретом, как помочь ребенку в этом разочаровании: для начала не стоит спешить и спасать малышню от плохого чувства. Зато позволяйте ребенку расстраиваться.

Конечно, тяжело видеть своего ребенка в слезах, когда он чем-то расстроен. Но эксперты советуют родителям сесть рядом и сказать малышам такую фразу: "Давай найдем в этом что-то хорошее". Например, если на улице дождь, то устройте конкурс по прыжкам на скакалке дома или приготовьте любимые сладости. Так, вы поможете ребенку научиться адаптироваться к ситуации и управлять тем, что он имеет.

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"Сделай глубокий выдох"

Нам всем порой нужно тормозить и успокаивать себя в определенной ситуации. Научите ребенка делать вдох (такой себе перерыв) – это поможет замедлиться и управлять стрессовой ситуацией.

К примеру, если ребенок чего-то испугался или нервничает, лучший способ успокоить его – сесть напротив, чтобы смотреть ему в глаза, взять за руки и сделать вместе несколько глубоких вдохов.

"Это отличная идея"

Родители должны быть такими себе болельщиками за большие и маленькие идеи вашего ребенка. Это поможет малышу понять, что он/она может эффективно решать собственные проблемы. Независимо от того, или перед вами 2-летний ребенок, который придумывает, что хочет надеть, или 6-летний, который решает, как провести день и т. д., скажите ему, что это отличная идея. Поддерживайте ребенка во всем и показывайте свое восхищение и любовь.



Верьте в идею своего ребенка / Фото El Pais

Как говорить ребенку "нет" и "да"

Вам надоело постоянно спорить с ребенком над каждой мелочью?

Доктор Венди Могель предлагает 5 простых и эффективных способов сказать "нет":

"Нет, и это окончательно".

"Я не готова / не готов к этому".

"Я еще немного подумаю, и я скажу".

"Я помню, что об этом говорил/ла уже".

"Я не собираюсь передумывать по этому поводу".

5 поощряющих способов сказать "да":