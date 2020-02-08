Хирург рисует героев мультиков на повязках, чтобы поднять настроение маленьким пациентам: фото
Хирург с золотыми руками и добрым сердцем – Роберт Перри – нашел особый способ отвлечь ребенка от боли и страха после операции. Убрав скальпель, доктор достает фломастеры и рисует на послеоперационных повязках любимых и популярных персонажей мультфильмов.
Мужчина работает заведующим хирургического отделения детской больницы "Акрон" в штате Огайо с 2011 года и совершил уже более 10 000 операций.
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После того, как госпиталь поделился фотографиями рисунков Перри, они сразу стали популярными в интернете. Люди ститают это действительно замечательной идеей и поражены такой задумкой хирурга.
Так, мама девочки, которая когда-то была пациенткой Перри, сказала, что его иллюстрация действительно превратила представление о больницах. "Каждый раз, когда ребенок болел, возникал невероятный стресс. А когда было и хирургическое вмешательство, родители настойчиво пытались скрыть страх перед процедурой, что, конечно, передавался и на детям. Но теперь все иначе", – рассказала она.
Врач признался девочке, что после окончания операции она станет прекрасной бабочкой. И когда она вышла из операционной, то была в восторге, гордилась хорошей повязкой и не переживала за никакие шрамы.
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"Это было очень особым делом для всех. Мне это интересно, родителям и детям тоже очень нравится, даже весь медицинский персонал любит заходить, чтобы посмотреть", – сказал врач.
По его словам, на создание каждой иллюстрации нужно примерно пять минут.
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