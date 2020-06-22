Все родители хотят, чтобы их дети были воспитанными. Однако научить ребенка вежливости – это непростая и ответственная работа. Мы подготовили несколько красивых манер, которым прежде всего стоит научить малышей, потому что они обязательно пригодятся им во взрослой жизни.

Хорошие манеры и вежливость до сих пор актуальны, так как они помогают создать комфортную и стабильную атмосферу, что нужно и самим детям, пишет издание Womo.

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Вежливость и хорошие манеры помогают решать конфликты и смягчать социальный дискомфорт. Например, когда люди пожимают руки при знакомстве, это помогает им избавиться от неловкости.

К тому же, хорошие манеры учат тому, что весь мир – не только для нас. Именно поэтому люди говорят друг другу "спасибо", "пожалуйста", "извините" автоматически, но это значит, что они ценят при этом чьи-то действия, мысли, эмоции.

Но кто должен учить этому детей? Во-первых, родители, но учителя тоже должны включиться в воспитательный процесс.

7 хороших манер, которым стоит научить своих детей

Приветствие

Обычно, детей важно учить этому с детства, потому что именно в это время они очень общительны. Поэтому напоминайте ребенку, где бы он ни был, всегда здороваться. Со временем малыш привыкнет к этому и будет делать так всегда.

"Спасибо" и "Пожалуйста"

Эти слова могут укрепить связи между людьми и являются необходимыми атрибутами уважения и взаимозависимости. Да, не имеет значения, насколько щедрым или понимающим был с вами человек, всем нравится, чтобы его усилия оценили. Поэтому "спасибо" – одно из первых слов, которым стоит научить детей.

И помните, что лучше всего это делать на собственном примере. Позвольте малышу услышать много "пожалуйста", "спасибо", когда взаимодействуете с людьми в течение всего дня.



Научите детей хорошим манерам по отношению к другим / Фото Smilik

Пунктуальность

Когда вы запланировали встречу с кем-то на определенное время, то будьте пунктуальными. Так, некоторые люди относятся к этому серьезно, некоторые – нет. Но ведь человек тратит свое время, ожидая вас.

Соглашаемся, иногда опоздания неизбежны, но тогда хотя бы предупредите. Знайте, опоздания очень раздражают, даже если другой человек слишком вежлив, чтобы показать вам это. Поэтому с детства учите детей быть пунктуальными, им пригодится уважение к чужому времени.

Извинение

Выражение хороших манер очень важно, поэтому учите ребенка с раннего возраста извиняться за свои действия. К примеру, если малыш толкнул кого-то или что-то разлил, он должен сказать: "Мне очень жаль". Потому что дети часто проявляют неуважение в таких случаях. Поэтому говорите им, почему это важно.

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Уступать место в транспорте

Молодые и здоровые люди уступают место старшим, беременным женщинам, людям с инвалидностью и тому подобное. И это стоит делать, так как им стоять всю дорогу гораздо труднее. Показывайте ребенку, что вы это тоже делаете, и малышня будет учиться на ваших действиях.

Знакомить людей

Как рассказала педагог Линда Стейн, когда она работала в школе для мальчиков, у них были занятия, на которых дети учились, как представлять людей друг другу. Это было накануне праздника отцов и сыновей, то есть они учились, как знакомить пап со своими друзьями. Ведь это помогает избежать неловких моментов. Поэтому важно учить малышей знакомить своих друзей



Мальчик здоровается с мужчиной / Фото Kidspot

Телефонный этикет

Главное правило – не "играться" в телефоне, если рядом есть живой человек, с которым можно поговорить. Так вы демонстрируете, что ничто, кроме этого гаджета, для вас не имеет значения, и что человек менее важен, чем то, чем вы занимаетесь в смартфоне.

Если вы научите детей правильному обращению с телефоном, вы дадите им возможность завязывать настоящие отношения в реальной жизни. А это то, что всем детям очень нужно.