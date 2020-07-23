Художница Оксана Пащенко известна своими невероятными иллюстрациями, на которые ее вдохновляют принцессы Диснея. Недавно женщина превратила любимых мультяшных персонажей в современных мам, невест и их родителей, а также беременных женщин. И эти иллюстрации завораживают.

Внимание художницы к деталям впечатляет, но для последней свадебной серии Оксана Пащенко добавила дополнительные эмоций, включив образы родителей каждой принцессы к своим рисункам. Все иллюстрации девушка публикует в своем инстаграме.

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И некоторых родителей вы точно узнаете. Как, к примеру, папу принцессы Белль – Мориса, или папу Ариэль – царя Тритона. Художница также включала некоторых родителей, которых вы никогда не встречали на экране, например, маму Ариэль.

Смотрите эти невероятные творения, которые вас точно очаруют. Принцессы вместе с родителями были бы невероятно красивыми на своих свадьбах. И художница увидела это.

К тому же, Оксана Пащенко нарисовала принцесс беременными, и эти фотографии покорили сеть.

Смотрите фото принцесс из мультиков в виде современных невест и беременных женщин:

Добавим, что недавно компания Disney подарила девушкам возможность почувствовать себя принцессой из культовых сказок. Совместно с Allure Bridal агентство Disney Weddings запустило линейку свадебных платьев по мотивам знаменитого наряда принцесс.

Сейчас обнародовали фото только 4 свадебных платьев, но в целом в коллекцию войдут 16 различных вариантов. Так, невесты смогут примерить одежду Жасмин, Ариэль, Золушки, Белоснежки, Покахонтас, Рапунцель, Тианы и многих других героинь легендарных мультфильмов.

Смотрите фото, как выглядят свадебные платья принцесс Диснея: