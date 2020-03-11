Художница сделала откровенные иллюстрации, как она с юмором воспринимает сложности материнства

Некоторые родители относятся к трудностям в воспитании детей с юмором. Так, делает и художница Анастасия Лыкова, у которой есть сын и она на своем опыте знает, как увлекательно, а порой непросто, растить малыша. Женщина создает увлекательные комиксы о ситуациях, которые знакомы каждой маме.

Так, женщина признается, что у нее не получается заниматься спортом с детьми, как это делают другие мамочки. Да и времени на себя не хватает.

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А если ее сын проснется в разгар готовки еды, то вся кухня превращается в "свинарник" : все подгорает, пачкается и крики ребенка слышно на весь подъезд.

Также мама призналась, что она устает от убаюкивания часами малыша и завидует мамам, которые успевают еще и вести страничку в соцсетях.

В общем, посмотрите сами на эти прекрасные и правдивые комиксы, которые точно поднимут вам настроение.

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Все фото – из инстаграма Анастасии Лыковой (переведено – "Семья 24").