Художник нарисовал свою семью в стиле популярных мультиков и известных художников: иллюстрации

Художник Фрэнк Пейдж нарисовал себя, свою жену, дочь, собак и белку в нескольких разных стилях мультипликации. В частности, мужчина использовал стили уже известных художников, таких как Сальвадор дали, Пабло Пикассо и Винсента Ван Гога, а также популярные мультики – "Скуби Ду" и "Симпсоны", в которых гармонично "вписалась" его семья.

Сначала художник изобразил своих родных героями попудярних мультфильмов, а впоследствии даже в стилях художников.

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"После лет художественной школы я спросил себя: "А что я буду делать со всей той большой историей искусства, которую ты изучал годами, забивая голову?". Ответ был прост. Поэтому я нарисовал во всех стилях свои мультипликации со своими близкими", – сказал он изданию Bored Panda.

Такие иллюстрации действительно выглядят необычно и красиво. Убедитесь в этом сами: ниже приведены примеры мультипликаций Фрэнка Пейджа.

Иллюстрация в стиле мультфильмов



Иллюстрация в стиле "Симпсонов"



Иллюстрация в стиле трупа невесты Тима Бертона



Иллюстрация в стиле мультфильма 19 столетия "Томас Наст"



Иллюстрация в стиле мультфильма "Скуби Ду"



Иллюстрация в стиле мультфильма "Южный парк"



Иллюстрация в стиле мультфильма "Смурфики"

Иллюстрации в стилях известных художников



Иллюстрация в стиле Пабло Пикассо



Иллюстрация в стиле Сальвадора Дали



Иллюстрация в японском стиле



Иллюстрация в стиле Винсента Ван Гога



Иллюстрация в стиле Жана-Мишеля Баскиа