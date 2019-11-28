Художник нарисовал свою семью в стиле популярных мультиков и известных художников: иллюстрации
Художник Фрэнк Пейдж нарисовал себя, свою жену, дочь, собак и белку в нескольких разных стилях мультипликации. В частности, мужчина использовал стили уже известных художников, таких как Сальвадор дали, Пабло Пикассо и Винсента Ван Гога, а также популярные мультики – "Скуби Ду" и "Симпсоны", в которых гармонично "вписалась" его семья.
Сначала художник изобразил своих родных героями попудярних мультфильмов, а впоследствии даже в стилях художников.
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"После лет художественной школы я спросил себя: "А что я буду делать со всей той большой историей искусства, которую ты изучал годами, забивая голову?". Ответ был прост. Поэтому я нарисовал во всех стилях свои мультипликации со своими близкими", – сказал он изданию Bored Panda.
Такие иллюстрации действительно выглядят необычно и красиво. Убедитесь в этом сами: ниже приведены примеры мультипликаций Фрэнка Пейджа.
Иллюстрация в стиле мультфильмов
Иллюстрация в стиле "Симпсонов"
Иллюстрация в стиле трупа невесты Тима Бертона
Иллюстрация в стиле мультфильма 19 столетия "Томас Наст"
Иллюстрация в стиле мультфильма "Скуби Ду"
Иллюстрация в стиле мультфильма "Южный парк"
Иллюстрация в стиле мультфильма "Смурфики"
Иллюстрации в стилях известных художников
Иллюстрация в стиле Пабло Пикассо
Иллюстрация в стиле Сальвадора Дали
Иллюстрация в японском стиле
Иллюстрация в стиле Винсента Ван Гога
Иллюстрация в стиле Жана-Мишеля Баскиа