Художник нарисовал свою семью в стиле популярных мультиков и известных художников: иллюстрации

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Художник нарисовал свою семью в стиле известных художников и популярных мультиков / veetbox.ru

Художник Фрэнк Пейдж нарисовал себя, свою жену, дочь, собак и белку в нескольких разных стилях мультипликации. В частности, мужчина использовал стили уже известных художников, таких как Сальвадор дали, Пабло Пикассо и Винсента Ван Гога, а также популярные мультики – "Скуби Ду" и "Симпсоны", в которых гармонично "вписалась" его семья.

Сначала художник изобразил своих родных героями попудярних мультфильмов, а впоследствии даже в стилях художников.

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"После лет художественной школы я спросил себя: "А что я буду делать со всей той большой историей искусства, которую ты изучал годами, забивая голову?". Ответ был прост. Поэтому я нарисовал во всех стилях свои мультипликации со своими близкими", – сказал он изданию Bored Panda.

Такие иллюстрации действительно выглядят необычно и красиво. Убедитесь в этом сами: ниже приведены примеры мультипликаций Фрэнка Пейджа.

Иллюстрация в стиле мультфильмов


Иллюстрация в стиле "Симпсонов"


Иллюстрация в стиле трупа невесты Тима Бертона


Иллюстрация в стиле мультфильма 19 столетия "Томас Наст"


Иллюстрация в стиле  мультфильма "Скуби Ду"


Иллюстрация в стиле мультфильма "Южный парк"


Иллюстрация в стиле мультфильма "Смурфики"

Иллюстрации в стилях известных художников

Ілюстрація в стилі Пабло Пікассо
Иллюстрация в стиле Пабло Пикассо


Иллюстрация в стиле Сальвадора Дали


Иллюстрация в японском стиле


Иллюстрация в стиле Винсента Ван Гога


Иллюстрация в стиле Жана-Мишеля Баскиа

Автор: Мария Бондар
Теги: Семья Исскусство Фото дня Новости культуры Родители и дети
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