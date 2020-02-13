Идеальная мама: 12 признаков, что вы правильно воспитали своих детей

Мамы всегда стараются быть идеальными: воспитывают и оберегают своих детей, делают все, что в их силах, чтобы жизнь семьи была лучше. Но, как отмечают эксперты, быть хорошей мамой не имеет ничего общего с тем, чтобы научить детей есть овощи или заставить их спать ночью. Это больше касается того, чтобы услышать от ребенка "Я люблю тебя, мама" и переживать все тяжелые моменты родительства.

Быть мамой – это сложная и разнообразная работа. Так, в раннем детстве именно мама должна правильно говорить с ребенком, а позже – уметь внимательно слушать. Именно поэтому нет и не может быть однозначного списка того, что должна делать "хорошая мать", передает издание Popsugar.

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Однако психологи называют несколько признаков, свидетельствующих о том, что вы хорошо воспитали своих детей, а потому – вы точно хорошая мама.

12 признаков, что вы идеальная мама

Они делятся всем с другими, добрые и щедрые.

Они говорят "пожалуйста" и "спасибо" без напоминаний.

Вы ставите их потребности кушать, купаться и спать на первое место.

Они скорее поплачут в ваше плечо, чем в подушку.

Они зовут вас, когда им приснился плохой сон.

Вы никогда не выходите из дома без объятий.

Ваш ребенок любит проводить время с вами.

Вы в первую очередь мама, а во вторую – подруга.

Иногда дети говорят: "Я тебя ненавижу". Это нормально, потому что у них может быть плохое настроение, но это значит, что они вас не боятся..