Идеи для бизнеса: как может заработать мама в декрете

Молодые мамы, находясь в декрете, нередко приобретают множество новых знаний и навыков. Также рождение ребенка часто переворачивает у женщины взгляды на жизнь и способствует принятию решения о смене профессии. Многие задумываются и об желанных бизнес-идеях, находясь в декретном отпуске.

Издание Homebiznes подготовило несколько работающих вариантов, которые вы можете использовать для собственного дела.

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Рукоделие

Много молодых мам в глубине души мечтают посвятить себя вязанию свитеров, вышиванию крестиком или пошиву плюшевых мишек. Возможно это и станет вашим призванием. Ваше хобби по созданию шедевров ручной работы, может превратиться в прибыльный бизнес, который будет приносить вам не малые деньги.

Но для раскрутки бизнеса вам понадобится собственный сайт, а может и даже собственный интернет-магазин, в котором вы сможете размещать фотографии ваших работ и общаться с потенциальными покупателями и заказчиками.



Вы можете создавать собственные оригинальные изделия / Фото Unsplash

А еще проще проводить продажи ваших изделий с помощью социальных сетей. Также предложить свои услуги можно и на форумах рукодельниц или на сайтах молодых мам.

Открытие собственного интернет-магазина

Наверняка, вы неоднократно сталкивались с такой проблемой – необходимо срочно что-то купить своему малышу, но у вас сейчас нет никакой возможности для поездки в магазин, или он очень далеко расположен от вашего дома. Тогда на помощь приходят интернет-магазины.

Нужно сказать, что популярность интернет-магазинов в Украине только набирает обороты, поэтому возможно стоит подумать об открытии своего собственного? Преимущества заметны сразу: не нужно помещений, не нужно продавцов, направленность магазина может быть очень вам знакомой. Как вариант это может быть продажа одежды для беременных или разные развивающие игрушки.

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Репетиторство

Если вы – бывший или действующий учитель или педагог, то эта работа может вас заинтересовать. Вы можете обучать детей, даже не выходя из дома: преподавать иностранные языки, точные науки, готовить к ГИА и ВНО. Индивидуальные уроки для группы или одного человека можно проводить дома, по скайпу или другим возможным приложениям видеосвязи.

Сколько это приносит денег? Судя по статистике этого года, такие занятия могут стоить 30 долларов за час. При довольно таки средней нагрузке ваш заработок составит около 500 долларов в месяц. Но все зависит от вашего опыта и возможности понятно доносить материал.



Вы можете преподавать предметы, в которых понимаете / Фото Unsplash

Сначала можно организовывать домашние занятия в таком детском клубе только со знакомыми детками. Например, небольшая группа детей приходит к вам или другой мамочке домой и вы вместе занимаетесь с ними, можно даже разделить обязанности между мамами, например кто будет готовить программу по обучению чтению, кто-то будет заниматься музыкальным развитием детей, и тому подобное.

Открытие частного детского сада

Если Вы не хотите отдавать своего малыша в детсад, но очень хочется организовать ему компанию, то в таком случае можно стать няней. Большое количество работающих мам захотят приводить свое чадо в ваш небольшой коллектив, особенно если вы будете заниматься с детьми.

Из этой простой бизнес идеи может вырасти в будущем целый частный домашний детсад. Надо отметить, что такие детские сады очень популярны на западе.

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Услуги красоты

Услуги парикмахера, маникюрши, сервис по наращиванию ресниц, ламинирование бровей и другие услуги, которые вы можете найти в любом салоне красоты и даже дома – достаточно неплохой заработок для молодой мамы. А если у вас нет опыта, тогда вы можете записаться на курсы. Это не должно стать проблемой, ведь они стоят совсем недорого и продолжаются 1-2 месяца.

А как же найти клиентов? Вы легко можете найти их в социальных сетях. Для начала вам нужно собрать ваших постоянных клиентов, позаботиться о создании эффектного портфолио, а дальше уже дело за сарафанное радио и естественным продвижением в соцсетях. Вы можете попросить своих друзей, одноклассников, однокурсников, соседей побыть вашими моделями или предложить свои услуги.