Идеи оригинальных семейных фотосессий на осень: милая фотоподборка и советы

Семейные фото можно сделать веселыми и очень искренними. А подготовка к такой фотосессии вместе с детьми – это игра, однако результат – отличные фотографии, которые можно будет рассматривать не один год.

Осень – это прекрасная пора, яркие цвета, поэтому именно в этом сезоне можно сделать незабываемые фото с самыми близкими для вас людьми.

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Идеи для семейной фотосессии на улице

Основная часть фотографий, сделанных в осеннем парке или лесу, изобилует огромным количеством опавших листьев. Однако, его можно не только подбрасывать, в листьях можно спрятаться! Такой вариант станет милым в рамках детской фотосессии

1. Пикник на природе

2. Фото с осенними листочками

Создайте для детей особую атмосферу

Уместно вспомнить о трендовом сегодня понятии double dressing – когда родители и дети одеты одинаково. Но это вовсе не означает, что одинаково должны быть одеты абсолютно все члены семьи. Похожими могут быть мама с дочкой, папа с сыном, мама с сыном, папа с дочкой др.

3. Мыльные пузыри

4. Езда на велосипеде, на роликах

Не стесняйтесь обниматься на целоваться на фото

Осенняя фотосессия дарит немало позитивных кадров. Среди таких – фотографии с использованием фруктов и овощей. Для семейной фотосессии осенью можно накрыть стол, разместив на нем щедрые дары природы – фрукты, овощи, цветы.

5. Прогулка в парке, в лесу – красивая природа на фоне

6. Семья на даче или в саду (сбор урожая) – можно добавить интересную одежду, например сапоги, соломенные шляпы, рубашки в клеточку.

Добавьте к фото интересные детали

Но не забудьте о домашних питомцах. По крайней мере собака точно обрадуется возможности пробежать вместе с вами и всей вашей семьей по желтым листьям. Конечно, с животными немного сложнее, однако это будет очень креативная и интересная фотосессия.

7. Родители или дети в рамке

8. Игры с животными, прогулка с собакой

Фото детей с домашними животными выглядят очень искренне

Живописные декорации или яркий реквизит в кадре гарантируют отличный результат и передадут осеннее чудо на фото.

9. Игры в мяч

10. Запуск воздушного змея

Яркие аксессуары прекрасно подойдут для фото

Чтобы не потеряться в этом цветном многообразии, нужно угадать с оттенком одежды для осенней фотосессии. Наиболее выигрышно будут смотреться вещи холодных оттенков зеленого и синего. Прихватите с собой мягкий шарф, теплый плед, фрукты или какие-то аксессуары.

Идеи фотосессий на осень в фотоподборке