Идеи оригинальных семейных фотосессий на осень: милая фотоподборка и советы

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Идеи оригинальных семейных фотосессий: милая фотоподборка / Pinterest

Семейные фото можно сделать веселыми и очень искренними. А подготовка к такой фотосессии вместе с детьми – это игра, однако результат – отличные фотографии, которые можно будет рассматривать не один год.

Осень – это прекрасная пора, яркие цвета, поэтому именно в этом сезоне можно сделать незабываемые фото с самыми близкими для вас людьми.

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Идеи для семейной фотосессии на улице

Основная часть фотографий, сделанных в осеннем парке или лесу, изобилует огромным количеством опавших листьев. Однако, его можно не только подбрасывать, в листьях можно спрятаться! Такой вариант станет милым в рамках детской фотосессии

1. Пикник на природе

2. Фото с осенними листочками

Створіть для дітей особливу атмосферу

Создайте для детей особую атмосферу

Уместно вспомнить о трендовом сегодня понятии double dressing – когда родители и дети одеты одинаково. Но это вовсе не означает, что одинаково должны быть одеты абсолютно все члены семьи. Похожими могут быть мама с дочкой, папа с сыном, мама с сыном, папа с дочкой др.

3. Мыльные пузыри

4. Езда на велосипеде, на роликах

Не соромтеся обійматися на цілуватися на фото

Не стесняйтесь обниматься на целоваться на фото

Осенняя фотосессия дарит немало позитивных кадров. Среди таких – фотографии с использованием фруктов и овощей. Для семейной фотосессии осенью можно накрыть стол, разместив на нем щедрые дары природы – фрукты, овощи, цветы.

5. Прогулка в парке, в лесу – красивая природа на фоне

6. Семья на даче или в саду (сбор урожая) – можно добавить интересную одежду, например сапоги, соломенные шляпы, рубашки в клеточку.

Додайте до фото цікаві деталі

Добавьте к фото интересные детали

Но не забудьте о домашних питомцах. По крайней мере собака точно обрадуется возможности пробежать вместе с вами и всей вашей семьей по желтым листьям. Конечно, с животными немного сложнее, однако это будет очень креативная и интересная фотосессия.

7. Родители или дети в рамке

8. Игры с животными, прогулка с собакой

Фото дітей з домашніми тваринами виглядають дуже щиро

Фото детей с домашними животными выглядят очень искренне

Живописные декорации или яркий реквизит в кадре гарантируют отличный результат и передадут осеннее чудо на фото.

9. Игры в мяч

10. Запуск воздушного змея

Яскраві аксесуари чудово підійдуть для фото

Яркие аксессуары прекрасно подойдут для фото

Чтобы не потеряться в этом цветном многообразии, нужно угадать с оттенком одежды для осенней фотосессии. Наиболее выигрышно будут смотреться вещи холодных оттенков зеленого и синего. Прихватите с собой мягкий шарф, теплый плед, фрукты или какие-то аксессуары.

Идеи фотосессий на осень в фотоподборке

Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Семья Родители и дети Новости культуры Фото дня
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