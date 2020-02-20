Идея для фото: беременная женщина сделала милую фотосессию в образах героев фильмов и мультиков

Молодая мама Грейс Наварро решила отслеживать свою беременность, делать каждую неделю новое фото в стиле популярных фильмов и мультиков. Женщина предстала в известных образах персонажей из "Гарри Поттера", "Винни Пуха", "Белоснежки" и "Холодного сердца".

Фотографии делал ее муж Бренан Хорин. Пара начала публиковать фотографии, когда Грейс была на 14 месяце и делали это до самого рождения малышки, передает издание Popsugar.

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На фото видно, как растет и увеличивается ребенок в животе мамы. "Когда я забеременела, то знала, что хочу как-то отслеживать увеличение своего живота, но сначала не понимала, как это будет выглядеть", – сказала Грейс.

Женщина начала загружать различные приложения, которые бы отслеживали размеры ребенка на определенной неделе. Именно тогда она и столкнулась с похожей идеей и решила делать тематические фотосессии.

Смотрите милые фотографии беременной Грейс:

Каждая фотография долго планировалась, что привело к реально милым и веселым фотографиям Грейс. Женщина одевалась как Джим Халперт, который держит степлер, как Рапунцель, что держит свою знаменитую сковородку, и даже как плакса Миртл из "Гарри Поттера" с ободком унитаза.

Известно, что в ноябре 2019 года Грейс родила прелестную девочку Шарлотту, для которой тоже устраивает тематические невероятные фотосессии.